Todesgefahr im Lockdown

Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS Schutz oder Gefährdung: Frauen sind auch in Palästina unter Lockdown häuslicher Gewalt ausgesetzt (Gaza, 23.4.2020)

In Palästina sind seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen im März mindestens fünf Frauen von ihren Ehemännern ermordet worden, berichtet die unabhängige Frauenbewegung »Taliaat« (Aufstehen). Am Montag abend versammelten sich Palästinenserinnen landesweit an Fenstern und auf Balkonen und schlugen unter der Parole »Lärm statt Schweigen« wütend auf Töpfe und Pfannen, wie der Sender Al-Dschasira am 20. April online berichtete.

Eigentlich sollen die eigenen vier Wände im Coronalockdown Schutz vor dem Virus bieten. Doch für nicht wenige Frauen besteht nun ausgerechnet dort höchste Lebensgefahr, so auch in Palästina. »Es bedeutet, mit jemandem zusammenzuwohnen, der dein Leben beenden kann«, sagt die palästinensische Anwältin für Menschenrechte aus Haifa, Soheir Asaad, gegenüber dem Sender. Asaad ist Mitbegründerin der Bewegung »Taliaat«, die im Herbst 2019 mit der Aktion »Es gibt keine freie Heimat ohne freie Frauen« erstmals auf sich aufmerksam machte. Anlass war der Mord an der 21 Jahre alten Israa Gharib in der Westbank. Männer ihrer Familie hatten sie zu Tode geprügelt, nachdem online ein Video erschienen war, in dem ein Mann um ihre Hand anhielt. Vergangene Woche hatte Taliaat auf Twitter zu dem lautstarken Protest aufgerufen.

Taliaat steht der von Männern dominierten palästinensischen Befreiungsbewegung kritisch gegenüber. »Unser nationaler Kampf muss sich zu einem radikalen, nichthierarchischen Verständnis von Befreiung hinentwickeln, das alle Formen der Unterdrückung beachtet, vor allem das vergessene Leiden der Frauen«, erklärte Asaad. Als Taliaat nach dem Mord an Gharib den Protest organisierte, hätten die Männer der Befreiungsbewegung einmal mehr versucht, Einfluss zu nehmen. Der Vorwurf: Frauen seien »ohne politische Tiefe oder Raffinesse«, wie Asaad im Dezember in einem Beitrag über die Kontroverse auf der ägyptischen Internetseite Mada Masr festhielt. Der Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen müsse auf die Zeit nach der Befreiung Palästinas verschoben werden, so die Ansicht dieser Männer.

»Jede Frau, die in Palästina aktiv ist, weiß, wie losgelöst und weit entfernt die politische Arbeit von dem täglichen Horror ist, den wir durchleiden«, kommentierte Asaad bei Mada Masr. »Wir schulden keiner Person oder Gruppe, insbesondere Männern, einen Beweis für unseren unerschütterlichen Einsatz für den antikolonialen Kampf.«

Die feministische arabische Bewegung »Al-Siwar« (Das Armband) erhielt Al-Dschasira zufolge in den letzten Wochen ein Drittel mehr Anrufe und eine Fülle an Nachrichten auf ihren Internetplattformen. Die meisten von Frauen, deren Männer gedroht hätten, sie umzubringen. Zwischen dem 22. März und dem 15. April nahmen über 900 Frauen die Hotline der Gesellschaft für die Entwicklung arbeitender Frauen (PWWSD) in Anspruch.

Auch Gewalt gegen und Missbrauch von Kindern seien während der Ausgangsbeschränkungen gestiegen, bestätigte Lamia Naamna, die Chefin von Al-Siwar, dem Sender. Viele palästinensische Familien lebten in kleinen Wohnungen, und die Enge erhöhe die Gefahr von Streit und Konflikten. Koloniale Gewalt und patriarchale Gewalt hängen zusammen, sind die Feministinnen überzeugt.

Laut Naamna gibt es in Israel nur zwei Frauenhäuser für Palästinenserinnen, das führt zu ständigem Platzmangel. Wegen der Pandemie müssten neu ankommende Frauen erst getestet werden oder für 14 Tage auf eigene Kosten in einem Hotel einchecken – das können sich die meisten nicht leisten, sie landen auf der Straße. In Einzelfällen könnten aber Aktivistinnen die Frauen bei sich privat aufnehmen.