Der Opa mit dem Kinderbuch

Stefan Puchner/dpa Noch Politik oder schon Blödelei? Markus Söder und Winfried Kretschmann am Donnerstag in Ulm

Der Kontrast könnte nicht größer sein. Während der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seit Beginn der Coronakrise keine Gelegenheit auslässt, um sich als tatkräftiger Staatenlenker in Szene zu setzen, fragen sich in Baden-Württemberg selbst wohlmeinende Beobachter, was mit Landeschef Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) passiert ist. Der 71jährige, seit 2011 Ministerpräsident, wirkt in diesen Tagen erschöpft, angezählt und gealtert. Seine öffentlichen Auftritte beschränkt er weitgehend auf die wöchentlichen Pressekonferenzen. Ein Foto aus der Anfangszeit der Pandemie hat Symbolwert: Es zeigt Kretschmann, wie er allein an einer Ecke des großen Kabinettstischs sitzt und in Richtung des Bildschirms blickt, auf dem die Ministerinnen und Minister per Videokonferenz zugeschaltet sind.

Kretschmann machte nicht nur bei dieser Gelegenheit einen verlorenen Eindruck. Die vielfach besungene »Besonnenheit« des Ministerpräsidenten, die ihm über viele Jahre höchste Zustimmungswerte im überwiegend konservativen Südwesten beschert hat, entpuppt sich in der Krise mehr und mehr als Behäbigkeit. Bemühte Aktionen, die das Image des fürsorglichen Landesvaters pflegen sollen, wirken vor diesem Hintergrund zunehmend deplaziert. So inszenierte ein von der Regierung zu Ostern veröffentlichtes Video Kretschmann als Landesopa, der Kindern bei einer Tasse Tee aus der schwäbischen Version des beliebten Buchs »Der Grüffelo« vorliest. Allerdings verstärkte das Video bei vielen Betrachtern den Eindruck eines hilflosen Landeschefs, dem die Kontrolle über das Geschehen entglitten ist.

Markus Söder hingegen scheint die Krise zu beflügeln. Er lässt keine Talkshow aus, nutzt die Möglichkeiten, die ihm der Föderalismus gibt, nach allen Regeln der Kunst aus und lässt durch seinen Aktionismus andere Länderchefs oftmals so dastehen, als würden sie seine Maßnahmen »nachahmen«. Jüngstes Beispiel ist die Maskenpflicht. Bayern beschloss sie am Montag. Tags darauf zog Kretschmanns Regierung nach.

Am Donnerstag trat dieser Kontrast bei einem Treffen in Ulm einstweilen in den Hintergrund, wo beide Länderchefs als gleichberechtigte Partner auftraten und sich als »Gemeinschaft der Umsichtigen« inszenierten, die besonnener und weniger leichtsinnig vorgehe als die Kollegen im Rest der Republik.

Eine »Coronaversion« der sogenannten Südschiene scheint insofern gerechtfertigt zu sein, als Baden-Württemberg und Bayern von Beginn an zu den am stärksten von dem Virus heimgesuchten Bundesländern gehörten. Bis Donnerstag nachmittag waren in Bayern mit 39.395 die meisten bestätigten Fälle gemeldet, Baden-Württemberg folgte nach Nordrhein-Westfalen (30.584 Fälle) mit 29.443 Fällen auf Rang drei. Die eingeleiteten Maßnahmen haben aber dazu geführt, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen in beiden Ländern mittlerweile unter dem Bundesdurchschnitt liegt.

Die beiden Südländer bezeichnete Söder als »die Vorsichtigen« in der Krise. Die in Bayern geltenden Maßnahmen gehören tatsächlich zu den striktesten bundesweit. »Kollege Söder und ich sehen die Rufe nach einer weiteren Öffnung äußerst kritisch«, sekundierte Kretschmann. Man stehe nicht am Ende der Pandemie, sondern mittendrin. »Es ist auch im Interesse der Unternehmen, dass wir mit Bedacht handeln und keine vorschnellen Schritte gehen«, so Kretschmann weiter. Er sei froh, dass die »Südschiene« gut funktioniere. So könne man sich gegen andere Länder stellen, die zu schnell Lockerungen durchsetzen wollten.

Die Veranstaltung in Ulm zeigt einmal mehr, dass die Vertretung tatsächlicher oder vermeintlicher süddeutscher Sonderinteressen sich inzwischen auch nach außen hin institutionalisiert hat. Zuletzt hatten sich die beiden Ministerpräsidenten im vergangenen Sommer zu einem »Südgipfel« getroffen, um ihren Unmut über eine Entscheidung von Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) kundzutun. Diese hatte den Zuschlag für ein Batterieforschungszentrum nicht einem Standort in den »Autoländern« im Süden erteilt, sondern Münster.