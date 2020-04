Gelockerte Ausgangssperren

Ronen Zvulun/REUTERS Leere Gassen in Mear Shearim, Jerusalem (31.3.2020)

Der israelischen Bevölkerung stehen erneut nahezu totale Ausgangssperren bevor, nachdem das Kabinett am Mittwoch einen entsprechenden Beschluss gefasst hat. Die ersten gelten für die gesamte Dauer des Ramadan, der am Donnerstag begann. Während des islamischen Fastenmonats wird von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang nichts und nur während der Nacht im großen Familienkreis, auch mit Gästen, gegessen. Auf Anordnung der Regierung müssen in dieser Zeit in mehrheitlich muslimischen Orten Israels alle Geschäfte, mit Ausnahme der Apotheken, von sechs Uhr abends bis drei Uhr morgens geschlossen bleiben. Lieferservice ist aber erlaubt.

Einschränkungen gibt es auch am Jom Hasikaron, der am Montag abend beginnen wird. An diesem Tag wird in Israel der im Krieg und bei Terroranschlägen Getöteten gedacht. Normalerweise strömen an diesem Tag Hunderttausende zu Gräbern ihrer Angehörigen auf den Militärfriedhöfen und zu Gedenkstätten. Das ist in diesem Jahr verboten. Die Friedhöfe bleiben geschlossen.

Am Unabhängigkeitstag, dem Jahrestag der Staatsgründung 1948, der in diesem Jahr nach dem jüdischen Kalender am Abend des 28. April beginnt, gilt eine 24stündige Ausgangssperre. In dieser Zeit wird sich niemand aus seiner Wohnung oder deren nächster Umgebung entfernen dürfen, abgesehen von ganz dringenden Fällen. Die Luftwaffe hat ihr traditionelles Schaufliegen abgesagt, um Ansammlungen von Zuschauern zu verhindern. Dezentral dürfen Feuerwerke stattfinden, die möglichst viele Menschen von ihren Wohnungen aus beobachten können sollten. Auch für den Jom Haschoa, den Tag des Gedenkens an die Opfer des deutschen Faschismus und den jüdischen Widerstand, der am Montag bzw. Dienstag begangen wurde, waren ähnlich strenge Maßnahmen angeordnet worden.

Andererseits sind in dieser Woche, wie auch in vielen anderen Ländern, erste Lockerungen der Einschränkungen angeordnet worden, die mit der Pflicht zum Tragen von Schutzmasken überall in der Öffentlichkeit verbunden sind. Spaziergänge dürfen jetzt bis zu 500 Meter von der eigenen Wohnung ausgedehnt werden; vorher waren es nur 100 Meter. Religiöse Familienfeste wie Hochzeit und Beschneidung sind im Freien mit bis zu zehn Teilnehmern erlaubt, Versammlungen zum gemeinsamen Gebet mit bis zu 19 Teilnehmern. Besuche in fremden Wohnungen bleiben im wesentlichen verboten. Strände, Parks, Spielplätze und Sportanlagen dürfen nach wie vor nicht betreten werden.

Großen Ärger riefen die sachlich nicht begründbaren Unterschiede bei der Behandlung von Läden und Marktständen hervor. So konnten die IKEA-Möbelmärkte am Mittwoch wieder öffnen, was zur Bildung langer Kundenschlangen führte, während viele kleine Händler und Imbissverkäufer ihre Tätigkeit noch nicht wieder aufnehmen durften. Es wurde allgemein damit gerechnet, dass das Kabinett diese offensichtliche Ungerechtigkeit am Donnerstag korrigieren und weitere Lockerungen beschließen würde.

Israel hat im internationalen Vergleich statistisch weniger drastische Zahlen rund um die Ausbreitung des Virus zu verzeichnen. Am Donnerstag morgen waren rund 14.600 Menschen als »positiv« getestet, von denen 107 an Beatmungsgeräte angeschlossen waren, und es waren bis zu diesem Zeitpunkt 191 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das entspricht 22 Toten auf eine Million Einwohner. In Deutschland liegt dieser Anteil mit 63 Toten fast dreimal so hoch. Am schlimmsten hat sich die Pandemie in Spanien mit 464 und in Italien mit 415 Toten pro eine Million Einwohner ausgewirkt.