Das erste Bully wird grandios

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa »Exdynamos in glücklicher Lage«: Eisbären-Fanblock im März 2019

Volle Ränge, enge Spiele – so gehen die Playoffs in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) für gewöhnlich über das Kunsteis. Ende April hätte der Titelträger der 26. Meisterschaftsrunde der DEL laut Terminkalender feststehen sollen. Die Hauptrunde mit 52 Duellen der 14 Teams konnte noch stattfinden, dann war Schicht. Am 10. März verkündete DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke nach Telefonkonferenzen mit Liga- und Klubbossen via Pressemitteilung das vorzeitige Saisonende. Die DEL zog als erste Profiliga hierzulande die Reißleine und brach die Spielzeit ab.

Damit war klar: Erstmals seit 1946 wird es keinen deutschen Eishockeymeister geben. Die Entscheidung fiel einen Tag vor dem Auftakt der Preplayoffs der siebt- bis zehntplazierten DEL-Vereine um die beiden letzten Plätze für die Viertelfinals. Ab- und Aufsteiger hätte es in dieser Saison noch nicht gegeben. Sie werden in der neuen Spielzeit erstmals nach Jahren wieder ermittelt in DEL und DEL 2 – sportlich, aber auch wirtschaftlich über ein Lizenzierungsverfahren.

Ende März wurde auch die Weltmeisterschaft im Mai in der Schweiz vom Weltverband abgesagt, die Saison ist also gelaufen. Bei Eisbären Berlin, Straubing Tigers und Ice Tigers Nürnberg hat junge Welt nach Schlussfolgerungen gefragt.

Die Exdynamos der Eisbären konnten sich im Vergleich zur Hauptrunde der Vorsaison um 20 Punkte verbessern, wurden Vierte, ein sicherer Playoffplatz. Geschäftsführer Peter-John Lee sagte dieser Zeitung: »Platz vier war das, was wir so ungefähr als Ziel angesteuert haben.« Lee lobte den Trainer Serge Aubin: »Er hat das Eishockey etabliert, was wir sehen wollten.« Und was wäre in dieser Saison drin gewesen? »Jeder, der sich für die Playoffs qualifiziert, spielt um den Titel mit«, so Lee, der die Saison abhaken will: »Ich mag nicht wirklich darüber nachdenken.« Das führe zu nichts.

Das Saisonaus sei schmerzhaft gewesen, sagte die Geschäftsführerin der niederbayerischen Straubing Tigers, Gaby Sennebogen, gegenüber jW: »Wir durften 2019/20 die erfolgreichste Saison unserer Klubgeschichte und die direkte Qualifikation für die Champions Hockey League erleben.«

Im fränkischen Nürnberg zieht Roman Horlamus, Geschäftsstellenleiter der Ice Tigers, ein »insgesamt sehr positives Fazit« nach 52 absolvierten Partien und Rang acht: »Wir waren im letzten Drittel der Hauptrunde die punktbeste Mannschaft der Liga und hätten den Schwung sehr gerne mit in die Playoffs genommen.« Die Tigers wollten in den Finalrunden weit kommen, das Virus habe dem einen Strich durch die Rechnung gemacht, so Horlamus.

Großveranstaltungen sind einstweilen bis zum 31. August untersagt. Die DEL-Saison 2020/21 soll am 18. September starten; zur Not auch vor leeren Rängen? Sind »Geisterspiele« eine Option? Lee: »Ich kann mir vieles vorstellen, aber Spiele ohne unsere Fans nun wahrlich nicht.« Das wäre so, als wenn man am Tisch säße, vor einem ein leerer Teller, ohne Suppe, ohne Salz. Dabei gehe es ihm, sagte Lee, nicht nur um die Stimmung in der Arena, »es ist im Eishockey auch einfach nicht wirtschaftlich«.

Begegnungen ohne Kulisse seien keine Option, sagt auch Sennebogen. Im Gegensatz zum Bundesligafußball kalkulierten DEL-Klubs bei Etatplanungen Ticketeinnahmen »zwingend« mit ein. Horlamus bestätigt, ein Verzicht auf Eintrittsgelder würde große Löcher ins Budget reißen, die »finanzielle Abhängigkeit ist viel zu groß«.

Wie laufen die Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit, die Kaderzusammenstellung? Horlamus: »Es gibt wegen einer noch final auszuarbeitenden Coronaklausel in den Spielerverträgen derzeit keine Vertragsunterschriften.« Er gehe von einem regulären Saisonstart im September aus, auch wenn alle Eventualitäten mitgedacht würden.

»Das Grundgerüst unseres Kaders steht«, sagt Sennebogen. Riskant sei die »Zwangspause« allemal: »Wir müssen abwarten, was auf dem Sponsorenmarkt passiert, wie sich der Dauerkartenvorverkauf gestaltet« – was dann etatmäßig möglich sei, so Sennebogen. Sollte keine »normale Saison« gespielt werden können, »wäre das wohl das Ende der Straubing Tigers«, prognostiziert die Geschäftsführerin bitter.

Die Eisbären wirken da optimistischer. Lee: »Wir sind in der glücklichen Lage, schon jetzt eine gute Mannschaft beisammen zu haben.« Egal, wann das erste Bully sein sollte, so Lee, eines könne er schon sagen: »Unser erstes Heimspiel nach dem 8. März 2020 wird grandios!«