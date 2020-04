Kurzarbeit im Mainstream

picture alliance / dpa Der Verlag war einer der ersten Medienkonzerne, die Kurzarbeit in der Coronakrise einführten

Nach Südwestdeutscher Medien Holding (Süddeutsche Zeitung; siehe jW vom 9. April) und dem Zeit-Verlag (gehört beiden Holtzbrinck-Unternehmen) hat sich einem Bericht zufolge auch die Handelsblatt-Gruppe (HMG; Dieter von Holtzbrinck) entschieden, rückwirkend zu Anfang April Kurzarbeit einzuführen. Betroffen von der Maßnahme sind auch die Redaktionen von Handelsblatt und der Wochenzeitung Wirtschaftswoche, wie das inzwischen in München ansässige Fachportal Meedia zu Wochenbeginn berichtete. Am Dienstag meldete es zudem, dass auch die Hamburger Spiegel-Gruppe zumindest im Verlagsbereich nachziehen will.

Trotz Zunahme der digitalen Abrufe in der Zeitungsbranche (laut IVW-Bericht vom 8. März) hat die Coronapandemie offenbar die seit Jahren anhaltende mediale Dauerkrise weiter verschärft. Verständlich, dass Kurzarbeit als ein Mittel gilt, die Verluste zu verringern. Laut Meedia beansprucht HMG staatliche Hilfen der Bundesagentur für Arbeit rückwirkend zum 6. April – für drei Monate – bis einschließlich Juni. Die Redakteure von Handelsblatt und Wirtschaftswoche »sollen angeblich zehn Prozent weniger arbeiten. Eine entsprechende Vereinbarung hat der Betriebsrat mit der Geschäftsführung abgeschlossen«. Deshalb müssten die Journalisten nun ihre Arbeitszeiten genau protokollieren, um keinen Subventionsbetrug zu begehen. Anscheinend können Redakteure die anfallende Kurzarbeit gebündelt im Monat als ganze Tage abbummeln.

Spiegel-Geschäftsführer Thomas Hass will laut Meedia vom Dienstag in Verlag, bei den Produktionen von Spiegel-TV sowie diversen Abteilungen Kurzarbeit einführen. Print- und Onlineredaktion des Titels seien bisher ausgenommen. Auch hier soll es inzwischen eine Einigung mit den »Arbeitnehmervertretern« geben.

Hass will dem Bericht zufolge zehn Millionen Euro »sparen«, um die rückläufigen Erlöse zu begrenzen. »Die Ergebnisbelastungen in diesem Jahr werden deutlich sein. Soviel zeichnet sich schon jetzt ab. Die aktuellen Buchungsstände in der Vermarktung zeigen bereits nach kurzer Zeit deutliche negative Tendenzen. Das gilt für Print und Digital«, zitiert das Fachportal den Geschäftsführer. (jW)