Rülpsen und Rumpeln

Zu jW vom 20.4.: »Neue Eskalationsstufe«

Dass US-Präsident Donald Trump derart rülpst und rumpelt, sollte nach vier Jahren Amtszeit nicht allzusehr überraschen. Viel erschreckender finde ich, dass die Inkarnation veröffentlichter Meinung in der BRD, die »Tagesschau«, seine hanebüchenen Anwürfe gegen China als seriösen Verdachtsfall aufgreift, breitwalzt und mit irren Stützbehauptungen unterlegt – es ist eben nicht nur der doofe Donald. Im Gegenteil kann die ganze Welt nur dankbar sein, dass die Virusinfektion in der VR China ausbrach, welche das Virus rasch und professionell untersuchte, seine Ausbreitung eingrenzte und frühzeitig mit entschiedenen, aber umsichtigen, gerade auch sozialpolitischen Maßnahmen agierte, was man von den Merkel-Spahn-Maas-nahmen nicht behaupten kann. China hat der Welt entscheidende zwei Monate zur Vorbereitung geschenkt, die allerdings von der eingesessenen alpennahen und rheinischen Politik beim Après-Ski, beim Karneval und natürlich beim »bislang bestbesuchten« Starkbierfest (in Treuchtlingen) vergeudet wurden.

Clemens Messerschmid, Jerusalem (Onlinekommentar)

Keine Lösung

Zu jW vom 18./19.4.: »Spahns fatale Fehler«

Der Kommentar von Lucas Zeise kann nicht unwidersprochen bleiben. In ihm wird eine »Durchseuchung« der Bevölkerung, d. h. eine Herdenimmunität, als mögliche Option in der Coronakrise kritiklos diskutiert. Eine Herdenimmunität ist als Vorgehensweise aus meiner Sicht völlig abwegig und als barbarisch und inhuman anzusehen. Will man eine Herdenimmunität durch Infektion von zwei Dritteln der Bevölkerung, das heißt circa 54 Millionen Menschen in Deutschland, erreichen, so muss zunächst auch gesagt werden, in welcher Zeit dies geschehen soll. Geht man von einem Jahr aus, würde dies eine tägliche Zahl von circa 148.000 Neuinfektionen bedeuten, bei 1,5 Jahren immerhin noch etwa 98.000 Neuinfektionen pro Tag. Bei diesen Zahlen wird jedem Laien sofort klar, dass ein solcher Anstieg der täglichen Neuinfektionen auch zu einem massiven Anstieg der Erkrankungen und der Sterberaten führen würde sowie zu einer völligen Überlastung unseres Gesundheitssystems und der Ärzte und Pflegekräfte. Eine Herdenimmunität kann somit sinnvoll und menschlich nur durch Impfung erreicht werden. (…)

Dr. med. Gerhard Ferdinand, Oberursel

Aufgabe verfehlt

Zu jW vom 18./19.4.: »Leere Straßen am Kampftag«

Seit Jahren kranken die DGB-Maikundgebungen an mangelndem Zulauf. Was hat der DGB auch schon vorzuweisen? Vielleicht den konsequenten Kampf gegen Armut? Das Aufblühen der vielen Tafeln spricht dagegen. Den Kampf gegen den Ausbau des Niedriglohnsektors? Von der DGB-Spitze wird statt dessen großes Einvernehmen mit der Regierungspolitik signalisiert. Etwa die Verhinderung von Rentenkürzungen durch Heraufsetzung des Renteneinstiegsalters? Die Rente mit 67 ist weiterhin up to date! Vielleicht den Kampf (…) gegen die Privatisierungen im Gesundheitswesen und für eine faire Bezahlung der darin Beschäftigten? Von circa 2.500 Krankenhäusern im Land sind ungefähr 800 geschlossen worden, und der Privatisierungstrend (auch im Pflegeheimbereich) geht weiter. (…) Die Gewerkschaften haben sich weitgehend aus der Auseinandersetzung mit dem kapitalistischen Verwertungssystem zurückgezogen. Teile des DGB wurden sogar Verfechter einer Energiepolitik, die insbesondere den Interessen der multinationalen Energiekonzerne dient. Und jetzt bleiben diejenigen, die sich sonst bei den Maikundgebungen um Bierausschank und Wurststände drängeln, zu Hause. (…) Es gab einmal Zeiten, als der DGB gegen den Abbau von Grundrechten, gegen die Militarisierung und gegen Notstandsgesetze auf die Straße ging. Aber heute: Jeder bekommt das System, das er verdient – oder das, welches der Vorstand möchte.

Jürgen Hagenguth, per E-Mail

Keine echte Gewerkschaft

Zu jW vom 16.4.: »Selbst entscheiden«

Der DGB versucht schon seit Jahrzehnten, den 1. Mai zum »Sauf- und Fresstag« umzugestalten. Er wünscht sich keine Demonstrationen, keine Kundgebungen, nur noch Fresszelte, Wurstbuden, Luftballons und Laberbühnen. Das »gewerkschaftlich« organisierte Besitzbürgertum auf den Laberbühnen, welches inhaltlich nur noch Sinnfetzen und Durchhalteparolen absondert, bestimmt die DGB-Politik. Der DGB ist keine echte Gewerkschaft – er ist eine gelbe Gewerkschaft. Der DGB ist ein Konzern, der den Namen Gewerkschaft trägt (…). Seine Aufgabe ist es, die Arbeiter zu entpolitisieren und ruhigzustellen. Dafür zu sorgen, dass die kapitalistische Arbeitswelt unberührt bleibt (…). Aufgabe einer echten Gewerkschaft wäre es, die Finanzelite, die mittlerweile die Politik bestimmt, zu bekämpfen und zu beseitigen. Natürlich würde der DGB so was niemals machen (…).

Manni Guerth, per E-Mail

Ohne Selbstgefälligkeit

Zu jW vom 20.4.: Leserbrief »Denen oben Grenzen setzen«

Ich möchte den Leserbrief von Dr. Barbara Hug zur Schweiz-Beilage der jW vom 15. April nicht kommentarlos stehenlassen und antworte der Autorin wie folgt: Abgesehen davon, dass ich Ihr Klischee von Deutschland ziemlich daneben finde, frage ich mich, in welcher heilen Ecke der Schweiz Sie wohl leben. Auch wenn sich das theoretische Modell der direkten Demokratie wunderschön darstellen lässt, einigermaßen funktionieren tut es höchstens auf den untersten Stufen. Und, ketzerisch gefragt: Welche Stimmbeteiligung braucht eine funktionierende Demokratie? Von einer »Herrschaft des Volkes« sind wir in der Schweiz genausoweit entfernt wie unsere (…) Nachbarn. Solange sich in unserem nationalen Parlament großmehrheitlich Eigeninteressen- statt Volksvertreter tummeln und dazu noch Milliardäre ohne Gewissensbildung den Ton angeben und solange unsere Außenpolitik von multinationalen Unternehmen bestimmt wird, sehe ich keinen Anlass, den kritischen »Blick von unten« mit schweizerischer Selbstgefälligkeit zu trüben.

Samuel Wanitsch, Basel/Schweiz