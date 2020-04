Krise und Faschisierung

Carsten Koall/dpa Wenn es zum Machterhalt notwendig ist, stützt das Kapital sich auf die Faschisten. Die Wahl Kemmerichs zu Thüringens Ministerpräsidenten mit Hilfe der AfD war ein Testballon, der auch dank antifaschistischer Proteste verhindert wurde (vor der Bundesgeschäftsstelle der FDP am 5. Februar in Berlin)

Am 26. April 2020 hätte die Bundeskonferenz der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke stattfinden sollen. Wegen der Coronakrise wurde die Tagung abgesagt. Wir dokumentieren im folgenden die gekürzte Fassung eines für die Konferenz gedachten, von Ellen Brombacher verfassten Berichts des Bundessprecherrates. Die vollständige Fassung erscheint im Heft 5/2020 der Mitteilungen der KPF und ist ab dem 25.4.2020 online verfügbar.(jW)

Inmitten der sich weltweit rasant ausbreitenden Coronaviruspandemie – die USA waren gerade das Land mit den meisten Infektionen geworden – setzte Washington am 26. März 2020 ein »Kopfgeld« von insgesamt 25 Millionen US-Dollar auf den gewählten Präsidenten Venezuelas, Nicolas Maduro, sowie auf den Vorsitzenden der Verfassunggebenden Versammlung, Diosdado Cabello, aus. Die USA spielten sich wie schon so oft als moralische Instanz auf. Das waffenstarrende Imperium, das elfmal so viel für Rüstung ausgibt wie Russland, zeigte sich zugleich lange nicht in der Lage, die schnelle Virenausbreitung zu verlangsamen. Geschweige denn, dass die USA anderen betroffenen Ländern helfen. Nicht den Verbündeten und schon gar nicht den von den US-Sanktionen betroffenen Ländern. Dafür diskriminieren sie China, Kuba und Russland für deren solidarische Hilfsaktionen.

Das alles hat eine essentielle Ursache: Der Westen und an deren Spitze die Vereinigten Staaten haben den Kampf um die Durchsetzung des Unilateralismus verloren. In dem 1987 erschienenen Geschichtswerk »Aufstieg und Fall der großen Mächte« beschreibt der britische Historiker Paul Kennedy einen sich stetig wiederholenden Kreislauf: Aufstieg, Überdehnung, Erschöpfung, Abstieg. Die sich im Niedergang befindende Großmacht USA will beweisen, dass sie nach wie vor die Welt beherrscht, auch durch solche Aggressionen wie dem Aussetzen von Kopfgeld. Doch trotz der etwa tausend Militärstützpunkte in aller Welt, trotz ungezählter Geheimdienstoperationen in Lateinamerika, trotz weltweit geführter Kriege und Militärinterventionen, trotz der Handelskriege und Sanktionen beherrschen die USA sie nicht mehr. Paul Kennedy nennt genau das »Überdehnung«. Macht das diese unvorstellbar hochgerüstete Militärmacht mit der NATO im Schlepptau ungefährlicher? Im Gegenteil. Die Gefahr besteht, dass sie wie ein verwundetes, in die Ecke gedrängtes Raubtier handelt. Deshalb bleibt auch in diesen Wochen und Monaten der Kampf um den Frieden die erste Aufgabe.

Wider den neuen Faschismus

Innenpolitisch hat der Kampf gegen einen neuen Faschismus oberste Priorität. Was wir gerade erleben, ist die Demonstration der Außerkraftsetzung der bürgerlichen Demokratie. Die Gefährlichkeit der Pandemie liefert hierfür Gründe, die wohl von der überwiegenden Mehrheit der Menschen akzeptiert werden. Doch jegliche Illusion, der Ausnahmezustand sei nur begründet herzustellen, wäre eine Gefahr. »Souverän ist«, so Carl Schmitt, »wer über den Ausnahmezustand entscheidet.« Wenn wir es morgen mit der ganzen Wucht der ökonomischen und somit auch sozialen und umweltpolitischen Folgen dieser Pandemie zu tun bekommen, können Stimmungen, die aktuell noch staatstragend sind, alsbald in ihr Gegenteil umschlagen. Eine globale Rezession wird prognostiziert und auch der BRD steht eine schwerwiegende Rezession bevor. Die Folgen besonders für all jene, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, zeichnen sich schon ab. Die Krise wird als Deckmantel benutzt werden, um die von der Arbeiterklasse erkämpften Rechte dauerhaft außer Kraft zu setzen. Wer wird die daraus resultierenden Stimmungen kanalisieren? Welche Begründung werden die Herrschenden dann finden, erneut den Ausnahmezustand auszurufen? Die militante Rechte erklärt nicht erst seit heute die Bereitschaft zum Bürgerkrieg. Es gebe, so das Bundesinnenministerium Anfang April 2020, erhöhte Aktivitäten rechter Gruppierungen. Demnach bereiten sich Mitglieder von »Prepper«-Gruppen auf den angeblichen »Tag X« vor, an dem die öffentliche Ordnung zusammenbricht. Unvorstellbar in einer Situation, in der sich eine Weltwirtschaftskrise ungeahnten Ausmaßes von Tag zu Tag stärker abzeichnet? Nein, ein faschistischer Staatsstreich wird vorstellbar! Wenn unsere Partei nicht offen und deutlich diese Dinge thematisiert und ihre Rolle in den bevorstehenden Auseinandersetzungen nicht bestimmt, dann versagt sie.

Und unsere Rolle muss antikapitalistisch geprägt sein. »Wenn eine Atemschutzmaske Mitte Februar noch nicht einmal 50 Cent und sechs Wochen später 13 Euro kostet, ist dies ein Lehrbuchbeispiel für Marktversagen«, so der Paritätische Gesamtverband am 30. März 2020 (zitiert nach jW, 4./5.4.2020). Wir müssen erklären: Das ist kein Versagen des Marktes – so funktioniert er. So funktioniert Kapitalismus, der gerade in Krisenzeiten sein absolut zynisches Wesen offenbart. In unserer Erklärung vom 20. März 2020 haben wir erste Überlegungen zu dieser Problematik geäußert. Wir zitierten Hendrik Leber, den Chef der Kapitalverwertungsgesellschaft Acatis Investment, der ebenfalls im März im Focus erklärte: »Ich habe meinem Team gesagt: Lasst uns auf die Jagd gehen. Denn uns kommen reihenweise tolle Gelegenheiten entgegen.« Wir kommentierten: »Ein Marxist würde in diesem Kontext sagen: In der Krise nimmt die Kapitalkonzentration zu. Und ein Marxist weiß: Die Folgen dieses ungeheuren Crashs werden auf die Lohnabhängigen abgewälzt und auf diejenigen, die nicht einmal mehr ihre Arbeitskraft verkaufen können. Das, was wir gerade durchleben, was die Menschheit durchlebt, wird ungezählte Menschen sensibilisieren. Darauf müssen wir uns vorbereiten, wir, die Mitglieder der Partei Die Linke, wir Kommunistinnen und Kommunisten in der Partei.«

In der aktuellen Ausgabe der Mitteilungen haben wir einen offenen Brief von mehr als 230 Parteien aus mehr als 100 Ländern dokumentiert, der auf Initiative der KP Chinas zustande kam und in dem eine engere internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen das Coronavirus und für eine gemeinsame Zukunft der Menschheit gefordert wird (auszugsweise in jW, 4.4.2020). Die Linke sollte die inhaltlichen Positionen dieses offenen Briefes zu den ihrigen machen. Klassenkampf, Solidarität und Internationalismus waren immer untrennbar miteinander verbunden, und heute, in Anbetracht einer sich ausbreitenden weltweiten Rezession und der bevorstehenden außerordentlichen sozialen Verwerfungen, gilt das umso mehr. Nun aber, so die Hilfsorganisation »SOS-Kinderdorf«, »gibt es für Menschen in den Armenvierteln (des südlichen Afrikas) de facto nur die Option, am Coronavirus oder am Hunger zu sterben. Denn in den Ländern südlich der Sahara leben mit 413 Millionen Menschen mehr als die Hälfte der extrem Armen weltweit – davon sind 60 Millionen unterernährt. Sogar 565 Millionen Menschen verfügen über keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen, 330 Millionen fehlt die Möglichkeit, sauberes Wasser zu nutzen.« (zitiert nach jW, 7.4.2020)

Ohne Empathie mit diesen ärmsten der Armen wird Menschlichkeit zugrunde gehen. Dann werden diejenigen, die Sündenböcke anzubieten haben – hierzulande und andernorts –, die Wut der die Zukunft Fürchtenden kanalisieren: die Rechten. Niemand sollte die Illusion haben, dass die Stimmen derjenigen in den Umfragen, die in der Ausnahmesituation der vergangenen Wochen von der AfD zur CDU/CSU wanderten, den Niedergang der AfD einleiteten. Die Stunde dieser Partei kommt erneut, wenn die ökonomischen und daher sozialen Folgen der Pandemie sichtbar und vor allem massenhaft spürbar werden. Die Linke ist also aufklärend antifaschistisch, oder sie verkommt.

Das Kapital braucht die Rechten – heute ideologisch und morgen vielleicht administrativ. Diesen Zusammenhang zwischen Kapitalinteressen und Faschismusentwicklung aufzuzeigen, ist die Pflicht eines jeden Linken. Als am 5. Februar, nur ein paar Stunden nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten Thüringens mit den Stimmen der AfD-Abgeordneten, CSU- und FDP-Politiker ihre an Kemmerich getwitterten Glückwünsche löschten, zeichnete sich damit ab, dass das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen ist. Denn: Wer nach ein paar Stunden etwas ungeschehen machen will, hat sich in der Regel nicht selbst korrigiert, sondern wurde zur Ordnung gerufen. Am Abend dann wurde durch die entsprechenden Erklärungen des CDU-Generalsekretärs und der CDU-Parteivorsitzenden unmissverständlich deutlich, dass eine Korrektur des skandalösen Vorgangs dringend gewünscht wird. Und so begab sich dann der FDP-Chef Christian Lindner, der bei seinem Statement am 5. Februar nicht wie ein beglückter Sieger wirkte, am nächsten Tag nach Erfurt und brachte Herrn Kemmerich bei, dass es aus ist. Der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring machte es seiner Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer etwas schwerer. Wir alle wissen, wie es weiterging. Wir alle wissen um das Ausmaß der deutschlandweiten antifaschistischen Proteste gegen den Skandal von Thüringen. Ob sie, wie Katja Kipping es darstellte, maßgeblich waren, sei dahingestellt. Wichtig waren sie in jedem Fall.

Die Rolle des Antikommunismus

Wenn maßgebliche Kräfte in der CDU, nicht zuletzt Frau Merkel, sich von der Linken ebenso abgrenzen wie von der AfD mit oder ohne den Flügel als informelle Struktur, dann hat das kaum etwas damit zu tun, dass zum Beispiel Bodo Ramelow vom System als Gefährder betrachtet würde. Man bestätigt ihm vielmehr akzeptablen Pragmatismus. Die faktische Gleichsetzung von Linken und offen Rechten hat einen tieferen Grund: Würde mit der Linkspartei normaler umgegangen als mit der AfD, so käme das dem Eingeständnis gleich, dass es nichts Schlimmeres gibt als Faschisten. Aber so geht man mit seiner Kampfreserve nicht um.

Auch wenn deren Zeit heute noch nicht gekommen ist, muss das antikommunistische Schwert, das ist eine Frage der Räson, scharf gehalten werden. Die Linke ist weit davon entfernt, eine kommunistische Partei zu sein. Ihre weitgehende DDR-Herkunft und ihre durchaus fortschrittliche Programmatik reichen ihren politischen Gegnern jedoch völlig aus, so zu tun, als sei sie eine. Zumindest aber muss die KPF für antikommunistische Angriffe herhalten. Die Hetze gegen die KPF dient der Delegitimierung der Linkspartei, und die sogenannte Hufeisentheorie ist nichts anderes als Totalitarismusgeblöke.

Solange es uns gibt, werden wir uns dem widersetzen, von wem es auch kommt. Uns ist klar, was manchen in unserer Partei nicht eingeht: Auch wenn in Koalitionsverträgen, in die Die Linke involviert ist, noch hundertmal erklärt wird, wie fürchterlich die DDR war: Unsere Partei gewinnt durch solcherlei Anpassung nichts. Das betrifft auch die peinliche Rede Katja Kippings in der vor antikommunistischem Hass triefenden aktuellen Stunde des Bundestages am 6. März 2020. Es ging um die völlig deplazierten Äußerungen einer Genossin auf der Kasseler Strategiekonferenz, die medial hochgepeitscht wurden. Katja entschuldigte sich in diesem Zusammenhang für alles, was als DDR-Unrecht stigmatisiert wird. Katja Kipping war 1989 elf Jahre alt. Ihre Entschuldigung für die DDR war ein Ritual, ein Gruß an den Gesslerhut. Es bleibt dabei: So gewinnen nur die Antikommunisten.

Analyse muss sein

Heute müssen wir uns der Frage zuwenden, welche Auswirkungen es hat, dass führende Genossinnen und Genossen der Linkspartei – und das betrifft Gruppierungen, die scheinbar sehr unterschiedliche Positionen vertreten – gemeinsam davon träumen, im Bund eine rot-rot-grüne Koalition zu schmieden. So soll ein Politikwechsel herbeigeführt werden. Aber wie sollte ein solcher aussehen, wenn unser Fraktionsvorsitzender Dietmar Bartsch zum Beispiel erklärt, an der NATO-Frage solle eine »R2G«-Koalition im Bund selbstverständlich nicht scheitern. Selbstverständlich? Gilt das Parteiprogramm mit deutlichen Aussagen zur NATO nur für die Parteibasis, oder dann, wenn es um offene Grenzen für alle geht? Eine andere, untrennbar mit den friedenspolitischen Prinzipien der Partei verbundene Frage ist, warum die namhaftesten Vertreterinnen und Vertreter unserer Partei die »Erklärung wider den Irrsinn« (siehe jW, 25.1.2020) nicht gezeichnet haben? Was hindert sie daran, das zu tun, was zum gegenwärtigen Zeitpunkt ca. 1.400 Menschen getan haben? Weil sie sich nicht offen gegen ein geplantes Denkmal für die Opfer des Kommunismus wenden wollen? Weil es ihnen unangenehm ist, Partei zu ergreifen gegen die in der Erklärung des Europaparlaments vom 19. September 2019 erfolgte Gleichsetzung der Sowjetunion mit Hitlerdeutschland? Weil sie im Zusammenhang mit dem infolge der Pandemie in reduzierter Form weitergeführten NATO-Manöver »Defender 2020« nicht in einer Reihe mit erklärten NATO-Gegnern stehen möchten? Warum auch immer sie nicht unterschrieben haben: Sie bedienen objektiv außenpolitische Forderungen von SPD und Grünen an Die Linke.

An dieser Stelle einige Bemerkungen zur Strategiekonferenz am 29. Februar und 1. März 2020 in Kassel: Schon im Vorfeld zeichnete sich ab, dass die Friedensproblematik einen hohen Stellenwert einnehmen und immer wieder auf das Parteiprogramm verwiesen würde. Das Problem der Strategiekonferenz jedoch war, dass vom Parteivorstand keine Analyse vorgelegt wurde, in der vor allem Prinzipielles zu den Wahlergebnissen in Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen, Bremen, Thüringen und Hamburg hätte gesagt werden müssen. Demzufolge fehlten auch wesentliche Schlussfolgerungen. Und das, obwohl auch der Bundesausschuss unserer Partei beides gefordert hatte. Was aus Kassel ist positiv hervorzuheben? Die Strategiekonferenz kann von niemandem dazu benutzt werden, eine Programmdebatte zu fordern. Und: Niemand kann sagen, es habe eine breite Übereinstimmung gegeben, dass unser Streben einer rot-rot-grünen Regierung im Bund gelten müsse. Gerade in diesem Punkt gab es unüberhörbar geäußerte Skepsis bis hin zur Ablehnung. Das sind für uns unverzichtbare politische Anknüpfungspunkte.

Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen: Schon der mehr als fragwürdige Wunsch, in eine Bundesregierung zu gelangen, in der dann ununterbrochen gesagt würde, man habe keine absolute Mehrheit und müsse eben Kompromisse machen, birgt zerstörerische Tendenzen. Sich auf jähe Wendungen vorzubereiten, bedeutet schon in der Vorbereitung, die eigene Identität mehr und mehr in Frage zu stellen.

Aber – wir können ohne Übertreibung von uns sagen: Wir stehen ohne jegliches Schwanken für die im Parteiprogramm verankerten friedenspolitischen Grundsätze, für vernünftige Beziehungen zu Russland, gegen das aggressive NATO-Bündnis und gegen das zu nichts verpflichtende Prinzip der Äquidistanz. Wir stehen kompromisslos für Antifaschismus und werden nicht müde, stetig den Zusammenhang von Kapitalismus und Faschismus aufzuzeigen. In puncto Rassismus gibt es für uns keine Kleinigkeiten. Und wir werden niemals die Legitimität des sozialistischen Versuchs des 20. Jahrhunderts infrage stellen und niemals die Notwendigkeit eines Systemwechsels. Der Kapitalismus wird von uns niemals als letzte Antwort der Geschichte akzeptiert werden.

Zur sogenannten Migrationsfrage

Im Zusammenhang mit dem Projekt für neue Mehrheiten im Land – wofür wir natürlich sind, wenn das keine Umschreibung von Rot-Rot-Grün ist – ist unter anderem zu hören, wir müssten mehr tun, um auch von den Arbeitern verstanden zu werden. Das ist zweifellos richtig. Es wäre allerdings zweckmäßig, genauer zu definieren, was damit gemeint ist. Ein Beispiel: Wenngleich nur noch eine sehr überschaubare Anzahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern nach Deutschland gelangt, wurde – zumindest vor dem Ausbruch der Coronaviruspandemie – bei Umfragen die sogenannte Migrationsfrage gleich nach der Umweltproblematik als das größte Problem angesehen. Das liegt nicht an der Migration, sondern an dem Umgang der Medien mit dieser Frage. Man braucht unter großen Teilen der Bevölkerung das Gefühl, alles könnte besser sein, wenn die Flüchtlinge und Asylbewerber nicht mehr kämen bzw. wenn so zügig wie möglich so viele wie möglich von ihnen abgeschoben würden.

Wir haben uns auf allen Konferenzen der vergangenen Jahre, besonders seit 2015, regelmäßig zu dieser Problematik geäußert, auch zu Fragen der Arbeitsmigration. Und wir haben zu keinem Zeitpunkt einen Hehl daraus gemacht, dass wir die innerparteilichen Auseinandersetzungen zur sogenannten Migrationsfrage für überflüssig, ja schädlich halten. Weder sind wir der Meinung, dass all diejenigen, die dem Einfluss des Mainstreams unterliegen, schon Rassisten sind. Noch meinen wir, dass die massenhafte Stimmung gegen Flüchtlinge nicht überbewertet werden dürfe. Manche in der Partei meinten, diese inhumanen Tendenzen gingen zurück, wenn weniger Flüchtlinge kämen. Das ist, wie man sieht, nicht der Fall, weil die Sündenböcke gebraucht werden, um von den eigentlichen Ursachen der immer größer werdenden sozialen Verwerfungen abzulenken. Über diesen Zusammenhang haben Linke aufzuklären. Jedes andere Erklärungsmuster hilft entweder den offen Rechten oder den sich human gebenden Neoliberalen. Ist es leicht, Menschen davon zu überzeugen, dass letztlich alle Probleme auch in unserer Zeit durch die Funktionsmechanismen der kapitalistischen Gesellschaftsordnung erzeugt werden? Es ist das Schwerste überhaupt, darüber aufzuklären. Denn diese Aufklärung richtet sich gegen die extrem machtvolle Walze der veröffentlichten Meinung, die den Irrationalismus tagtäglich befördert. Und doch haben wir keinen anderen Weg.

Und noch etwas in diesem Zusammenhang. Willi Münzenberg stellte im Kontext mit linksradikalem Gehabe bereits 1926 fest: »Man glaubt (…), es genüge die kapitalistische Welt anzuschreien, um sie sterben zu lassen.« Gegen Ähnliches hatte sich Lenin bereits 1920 in seinem Werk »Der ›linke Radikalismus‹, die Kinderkrankheit im Kommunismus« gewandt. Mit manchen von ihm beschriebenen Problemen haben wir es auch heute zu tun. Und auch wenn es unpopulär sein mag, möchten wir heute nicht unbegründet feststellen: Jede praktische Tat und Aktion ist hundertmal mehr wert als manches im stillen Kämmerchen geschriebene Pamphlet, in dem wirkungslose, sprachlich aggressive Rundumschläge verteilt werden. Und: Welche Steilvorlagen unseren Gegnern durch Verbalradikalismus geliefert werden, hat Kassel schmerzhaft belegt.

Linksradikale Sprüche

Linksradikale Sprüche erschüttern nur die Luft. Natürlich ist es notwendig und richtig, dass sich unsere Partei der Arbeiterklasse besonders zuwendet, nicht zuletzt jenen, die noch nicht einmal mehr arbeiten dürfen. Doch problematisch ist ein neuentdeckter Proletkult, vor dem ebenfalls schon Lenin warnte. Jan Korte meint, Die Linke müsse stammtischfähig sein. Eine durch und durch kryptische Formulierung. Meint er, Mitglieder unserer Partei müssten wissen, was an den Stammtischen beredet wird? Das ist sicherlich zweckmäßig – Stimmungen sollten wir stets kennen. Wer regelmäßig einkaufen geht, die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, ein gutes Verhältnis zu seinen Arbeitskollegen pflegt, Schulkinder oder Enkel hat, in Sportgruppen oder anderen Vereinen organisiert ist – kurz, wer fest im Alltag verwurzelt ist, der erfährt auch, welches die Stammtischthemen sind. Oder ist mit Stammtischfähigkeit gemeint, wir müssten irgendwie in diesen Stimmungen aufgehen, um uns nicht zu isolieren?

Wir meinen, Wirklichkeitsnähe, das heißt: Das Denken und Fühlen von Menschen zu kennen und die gesellschaftlichen Verhältnisse, unter denen sie leben! Wirklichkeitsnähe bedeutet, ihre Probleme und Sorgen ernst zu nehmen. Das ist ebenso unsere Pflicht, wie es unsere Pflicht ist zu entlarven, dass Flüchtlinge und Asylbewerber als Sündenböcke instrumentalisiert werden, um von den Gebrechen und Verbrechen des kapitalistischen Systems abzulenken. Wirklichkeitsnähe bedeutet aber vor allem, sich einzusetzen für all jene, denen das Kapital die Grundlagen für ein würdiges Leben gestohlen hat oder dabei ist, es ihnen zu stehlen. Besonders in dieser schweren Zeit muss es um die Interessen der Werktätigen und der bereits aus dem Produktionsprozess Entfernten gehen – vor Ort und sehr konkret.