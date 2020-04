Des Dämons Krönung

gemeinfrei commons.wikimedia.org/wiki/File:Arnold_Böcklin_-_Die_Pest.jpg Gothisches Bildfeld: »Die Pest« (mit Fledermausflügeln), gemalt 1898 in Italien von Arnold Böcklin

Edgar Allen Poes Groteske »King Pest the First« (1835, Übersetzung von Arno Schmidt und Hans Wollschläger: »König Pest«, 1966), ist die Krankheit zunächst noch keine Krone (lat. corona, mhd. krône oder auch corône), sondern ein Dämon: »Die Stadt war in starkem Maße entvölkert – und in jenen schauerlichen Bezirken in der Nähe der Themse, wo inmitten der dunklen, engen und kotigen Gassen und Wege der Dämon der Seuche seine Geburtsstätte sollte gehabt haben, schritten einzig noch Schrecken, Scheu und Aberglaube umher.«

»The Demon of Disease«, das war im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts ein Gemeinplatz. Ausführlich zitiert Medizinhistoriker Georg Sticker in den Abhandlungen aus der »Seuchengeschichte und Seuchenlehre« (1912) einen gewissen Theodor Mundt (1808–1861). Im Rückblick auf die Berliner Choleraepidemie von 1831, die G. W. F. Hegel zu ihren Opfern zählte, diagnostizierte dieser jungdeutsche Schriftsteller »den physischen Ausdruck eines allgemeinen Zeitleidens«.

Die entsprechende Passage deckt dabei vom Krieg bis zum dämonischen Terror das gesamte »gotische« Bildfeld ab (so wie Poe auf den von der Ausgangssperre geräumten Straßen nur noch »awe, terror, and superstition« umherschreiten lässt). Mundt: »Der Organismus fängt aus der Mitte seines eigenen Lebens heraus einen Krieg mit sich selbst an. (…) Das Leben hat sich aus Angst und Unruhe in seine eigenen Eingeweide gegriffen und büßt die Leidenschaft, sich selbst zu erkennen, zuletzt mit dem äußersten Akt der Selbstreflexion, nämlich sich selbst auszuspeien. So wirkte die Cholera in jener Zeit nicht wie eine gewöhnliche Krankheit, sondern mehr dämonisch durch Furcht und Schrecken, im wahren Sinne eines Zeitteufels, dessen Plagen man zugleich in einem unerklärlichen Bangigkeitgefühl wie Bußen hinnimmt.«

Man erkennt neben dem Rückgriff auf die Terrorbuße der alteuropäischen Pest eine zynische Verschiebung der Dialektik des berühmten Choleraopfers. Nicht mehr von Geist und Begriff ist die Rede, sondern vom Organismus, vom Leben selbst, das von der Angst vermittelt zu sich selbst kommt, indem es sich entäußernd totscheißt.

Die Geschichte spielt im London der Regierungszeit von Edward III., also zwischen 1327 und 1377. Poes Biograph Arthur Hobson Quinn hat als eine ihrer möglichen Quellen eine Passage aus Benjamin Disraelis Roman »Vivian Grey« (1827) genannt. Darin trifft der Titelheld auf eine Versammlung debil versoffener deutscher Aristokraten, die ihn wegen Hochverrats am heiligen Alkoholismus zum Tode durch Ertrinken in einem Fass frischen Moselweins verurteilen.

In »König Pest« prellen zwei Matrosen in einer Kaschemme die Zeche und taumeln dann heillos besoffen – »intoxicated beyond moral sense« – durch die vom Pestbann geleerten Straßen. Der Erzähler legt dabei abermals ausgesprochenen Wert auf die Schilderung der Leere und den sozialen Effekt des Schauergeschichtenerzählens: »Seuchengespenster, Pestkobolde und Fieberdämonen galten der Bürgermenge für die Geister des Unheils (Pest-spirits, plague-goblins, and fever-demons, were the popular imps of mischief); und häufig wurden Geschichten erzählt – so blutrünstig (blood-chilling), dass die gesamte Masse der verbotenen Gebäude am Ende von Schrecken eingehüllt war wie von einem Leichentuch«.

Während der Choleraepidemie von 1832 war Poe in Baltimore, erwischt wurde er während der Epidemie von 1849: »I have suffered worse than death – not so much from the Cholera as from its long-continued consequences in debility and congestion of the brain«. (Ich litt Schlimmeres als den Tod – weniger von der Cholera denn an den langandauernden Folgeerscheinungen wie Debilität und Hirnverstopfung; Brief an Edward H. N. Patterson, August 1849).

Die beiden unerschrockenen Seeleute aus »König Pest« erwartet ein anderes Schicksal. Sie folgen dem Romanhelden Vivian Grey in Kellergewölbe des Geschäftslokals eines Leichenbestatters und stoßen auf eine bizarre Gesellschaft, die Tafelrunde von König Pest dem Ersten, wo aus Totenschädeln allerhand Flüssiges gekübelt wird.

Wie ihr literarisches Vorbild werden die Seemänner wegen Hochverrats an den heiligen Prinzipien von Alkoholismus und Autokratie zum Tod durch Ertrinken verurteilt, diesmal in einem Bockbierfass. Das Fass wird allerdings mit einem Befreiungsschlag zerstört. Die Pestwelt ersäuft in der Flut des Bieres, sie verflüssigt sich: »Heraus ergoss sich eine wahre Flut von Flüssigkeit so grimmig wild – so wütend – ja, so überwältigend, dass der ganze Raum von einer Wand zur anderen überschwemmt wurde.«

Das Erscheinen von »King Pest« fiel in die Regierungszeit des siebten US-Präsidenten Andrew Jackson (1829–1837). Einige Gelehrte sehen in der Geschichte eine satirische Allegorie auf dessen Selbstherrlichkeit und autokratische Tendenzen. Da Jackson das erklärte Vorbild des amtierenden Präsidenten Donald Trump ist, liegt der Kurzschluss nahe, King Pest sei letztlich als Trump »reinkarniert« (so auf gelehrten Umwegen der niederländische Kulturwissenschaftler Evert Jan van Leeuwen in der Zeitschrift The Satirist, 4.2.2020, »Poe’s Presidential Prophecy: King Pest Reincarnated as King Trump«).

In Poes Geschichte setzt sich »eine Persönlichkeit, die der Präsident der Tafelrunde zu sein schien«, die Krone auf. »Sein Gesicht war gelb wie Safran – doch keiner seiner Züge, mit Ausnahme eines einzigen, war hinreichend markant, eine eingehende Beschreibung zu verdienen. Dieser eine bestand in einer Stirn von so ungewöhnlicher und hässlicher Höhe, dass sie die Erscheinung eines Baretts oder einer Krone von Fleisch besaß, dem natürlichen Haupte obenauf gesetzt (superadded).«

Die Krone ist die Erscheinung einer Addition des Fleisches. In seiner Ausgabe vom 18.6.2018, inmitten verwirrtester »Russiagate«-Paranoia, brachte das Magazin Time einen »King Me« auf die Titelseite. Eine Trump-Karikatur im dunklen Anzug, die in einen Spiegel blickt, in dem die ein wenig hochmütige Schnute des Trump unter einer Krone erscheint.