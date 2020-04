Showdown vor EU-Gipfel

Francois Lenoir/REUTERS Gemeinsame Schuldner? Die Finanzminister Frankreichs, Bruno Le Maire (r.), und Deutschlands, Olaf Scholz (l.), verhandeln mit EZB-Chefin Christine Lagarde und EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni über Coronabonds (Brüssel, 17.2.2020)

Der Konflikt um die Finanzierung der Coronakrisenkosten zwischen den EU-Mitgliedstaaten geht in die nächste Runde. Nachdem die Finanzminister den Streit über kurzfristiges Hilfsgeld für die besonders schwer von der Pandemie betroffenen Mitgliedstaaten Anfang April zumindest vorläufig beigelegt hatten, diskutieren am heutigen Donnerstag die Staats- und Regierungschefs in einer Videoschalte über den angedachten »Wiederaufbaufonds« für die Zeit nach der Krise. Offenbar haben die Teilnehmer aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und sich diesmal bereits im Vorfeld darauf verständigt, auf eine gemeinsame Erklärung zu verzichten. Wie schwer es ist, angesichts der diametral widersprüchlichen nationalen Interessenlagen der EU-Staaten Einigkeit zu demonstrieren, hatte schließlich die wochenlange hitzige Debatte über gemeinsame Anleihen in Form sogenannter Euro- oder Coronabonds beziehungsweise EU-Kreditlinien zur Unterstützung der Südländer gezeigt.

Italien und Co. hatten in dieser Debatte wenig gefordert und noch weniger bekommen. Die Forderung nach gemeinsamen Anleihen, mit denen sie ihre Position an den Finanzmärkten aufbessern wollten, scheiterte am rigorosen Widerstand Deutschlands und seiner Verbündeten. Weitergehende, weniger marktorientierte Maßnahmen, wie eine strikte Regulierung der Finanzmärkte bezüglich der Kreditvergabe an Staaten oder eine Direktfinanzierung der EU-Länder durch die Europäische Zentralbank (EZB), wurden erst gar nicht diskutiert. Letztlich verständigte man sich darauf, den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zu reaktivieren. Bis zu zwei Prozent der Wirtschaftsleistung soll jeder Mitgliedstaat als zinsgünstigen Kredit beantragen können. Gelder, die bei der Gründung des Fonds 2012 ohnehin schon bewilligt worden waren. Hinzu kommen Garantien der Europäischen Investitionsbank für Unternehmenskredite und eine sehr bescheidene Unterstützung aus dem EU-Etat beim Kurzarbeitergeld.

Keine Einigung gab es hingegen beim Wiederaufbaufonds. Hier blieb es bei vagen Formulierungen, um deren Konkretisierung nun die Staatschefs feilschen wollen. Italien, Spanien, Frankreich und Verbündete wollen die Gelegenheit für einen erneuten Versuch nutzen, gemeinsame Anleihen durchzusetzen. Deutschland, die Niederlande und weitere nördliche Staaten versuchen hingegen, das Instrument so klein wie möglich zu halten und Beschlüsse auf die lange Bank zu schieben. Eine »Vergemeinschaftung von Schulden« wird strikt abgelehnt. In der Videoschalte am Donnerstag kommt es zum ersten Showdown in dieser Phase des Konfliktes.

Wie aus Papieren der Bundesregierung hervorgeht, die jW vorliegen, forderten italienische Regierungsvertreter in den Vorverhandlungen ein deutliches Bekenntnis zur Dringlichkeit und zum Umfang des Fonds. Nötig seien demnach zusätzliche Ressourcen von einer bis 1,5 Billionen Euro, keine Umschichtung vorhandener Mittel, keine Hebelung. Die spanische Regierung will Medienberichten zufolge in der Runde der Staats- und Regierungschefs einen ähnlichen Vorschlag unterbreiten. Geteilt wird die Position der Südländer auch von der französischen Regierung, die dem Vernehmen nach vor allem Wert darauf legt, dass die Coronahilfen so gestaltet werden, dass den betroffenen Staaten keine neue Überschuldung droht. Schweden und Österreich forderten hingegen, dem Fonds keine allzu große Bedeutung beizumessen und statt dessen stärker zu betonen, was die EU schon jetzt alles leiste. Die Vertreter der BRD betonten, es seien noch lange Diskussionen zu erwarten, man solle in der Öffentlichkeit keine unrealistischen Erwartungen schüren.

Als mögliche Kompromisslinie zeichnete sich bereits vor dem Gipfel ab, das Wiederaufbauprogramm durch einen deutlich besser ausgestatteten EU-Haushalt zu finanzieren. Die Verhandlungen über den gemeinsamen Finanzrahmen ab dem kommenden Jahr stocken seit Monaten. Die EU-Kommission hatte am Dienstag Prinzipien für den Fonds vorgeschlagen und sich dabei dafür ausgesprochen, diesen mit dem Haushalt der Staatengemeinschaft zu verknüpfen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte bereits am Montag gesagt, sie könne sich eine deutliche Anhebung des EU-Haushalts vorstellen. Sie glaube, dass der Etat »in den ersten Jahren nach der Pandemie ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben muss«. Auch Anleihen, die über den gemeinsamen Etat gedeckt werden, sind wohl im Gespräch – eine Art Zwischenlösung, die man in Italien Eurobonds nennen kann, in den Niederlanden aber nicht so nennen muss.

Bislang hatte die Bundesregierung stets auf einen möglichst kleinen EU-Etat gedrungen. Merkels Äußerungen deuten daher auf eine Neupositionierung hin. Die italienische Tageszeitung La Repubblica stellte am Dienstag fest, dass »in Deutschland, wo Eurobonds nach wie vor tabu sind, viele vorher harte Positionen flexibler werden«. Grund sei nicht ein gutes Herz, sondern die Erkenntnis, »dass ein zusammenbrechendes Italien das gesamte Europa der Einheitswährung destabilisieren würde«. Und das will die herrschende Klasse der BRD definitiv vermeiden.