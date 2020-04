Militärsatellit vom Iran ins All geschossen

Teheran. Der Iran hat nach eigenen Angaben erstmals einen Militärsatelliten ins All geschossen. Der Satellit sei am Mittwoch mit einer Trägerrakete aus einem Wüstengebiet im Zentrum des Landes in die Umlaufbahn gebracht worden, teilten die iranischen »Revolutionsgarden« auf ihrer Website »Sepahnews« mit. Sie sprachen von einem Erfolg. Die USA betrachten das Weltraumprogramm der Iraner als »Provokation«. (AFP/jW)