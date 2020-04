Kroatien gedenkt der Opfer des KZ Jasenovac

Jasenovac. 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist in Kroatien an die Opfer des ehemaligen Konzentrationslagers Jasenovac erinnert worden. An der Gedenkveranstaltung auf dem Gelände des früheren KZ nahmen am Mittwoch erstmals seit fünf Jahren auch Vertreter von Juden, ethnischen Serben, Sinti und Roma sowie antifaschistische Gruppen an der Seite von Regierungsvertretern an der Zeremonie teil. Sie hatten die offizielle Gedenkfeier seit 2016 boykottiert, weil sie den kroatischen Behörden vorwarfen, nicht genug gegen eine Verharmlosung des Faschismus und den Geschichtsrevisionismus im Land zu unternehmen. (AFP/jW)