Lager von Moria von Flüchtlingen blockiert

Athen. Aus Angst vor Coronavirusinfektionen auch in ihrem Camp haben Hunderte Geflüchtete den Eingang des Lagers von Moria auf der griechischen Insel Lesbos blockiert. Sie trugen Transparente mit der Losung: »Freiheit für alle. Wir sind Covid-19 ausgesetzt«, wie der örtliche staatliche Regionalsender und Nachrichtenportale der Insel Lesbos übereinstimmend am Mittwoch berichteten. In den vergangenen Tagen waren in drei Flüchtlingslagern auf dem griechischen Festland zahlreiche Coronavirusinfektionen festgestellt worden. Diese Einrichtungen wurden unter Quarantäne gestellt. (dpa/jW)