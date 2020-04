Landsknechte in Not

REUTERS/Konstantin Chernichkin Suchen sich jetzt andere Wege zum Unterhalt: »Patriotische Aktivisten« aus der Ukraine (Kiew, 9.8.2014)

Schon der »Euromaidan« 2013/14 war mindestens zu erheblichen Teilen eine aus dem Hintergrund bezahlte Bewegung in der Ukraine. »Aktivisten aus Lwiw« schoben im Wochenrhythmus Demodienst. Es fiel damals schon auf, dass die angeblichen »Freiheitskämpfer« unfähig waren, auch nur einen zusammenhängenden Satz über das Ziel der Bewegung zu formulieren. Das Geld zum Unterhalt der Zeltlager und der ganzen Infrastruktur kam aus mehreren Quellen: westlichen Geheimdiensten, westlich gesponsorten »Nichtregierungsorganisationen« sowie aus der Kasse diverser Oligarchen, die vom Sturz von Wiktor Janukowitsch profitieren wollten. Schon damals war erkennbar, dass das Milieu der »patriotischen Aktivisten« erhebliche Schnittmengen mit der organisierten Kriminalität hatte. So erschoss bereits im Frühjahr 2014 die Polizei den lokalen Schutzgelderpresser Oleksander Muzytschko, der sich in der Stadt Luzk zum Chef des örtlichen »Rechten Sektors« aufgeschwungen hatte.

Nach dem Staatsstreich vom Februar 2014 absorbierte eine Zeitlang der Krieg im Donbass die Energien der in die »Freiwilligenbataillone« eingegliederten Maidan-Schläger. In ihrer Personalnot versprach die neue Staatsführung inhaftierten Kriminellen die Freiheit, wenn sie an die Front gingen. Oligarchen wie Igor Kolomojskij finanzierten die Bataillone. Die aus diesem Milieu rekrutierten Einheiten erwarben sich unter der Zivilbevölkerung des Donbass einen üblen Ruf als Plünderer und Vergewaltiger.

Doch mit dem Ende der aktiven Kampfhandlungen im Donbass im Frühjahr 2015 begann der Rückfluss der beschäftigungslosen »Helden« in die Städte. Zu tun gab es auch dort genug für sie: Feindliche Übernahmen von Unternehmen durch Besetzungen von Büros durchsetzen, Stadtratssitzungen sprengen, wenn der falsche Geschäftsmann den Zuschlag für die Müllabfuhr bekommen hatte, Farmern das Getreide vom Acker stehlen und in der Freizeit Sympathisanten der »Separatisten« terrorisieren. Und immer wieder Aufzüge vor dem Parlament, wenn z. B. Zugeständnisse zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen auf der Tagesordnung standen und »kapitulationsbereite« Abgeordnete »umzufallen« drohten. Man verbrannte ein paar Reifen, sang »Noch ist die Ukraine nicht gestorben« und holte sich anschließend sein Honorar ab: 500 Griwna (ca. 20 EUR) für den »einfachen Demonstranten«, deutlich mehr für Anführer von Zehner- oder Hundertschaften. Mit etwas Fleiß ließen sich so 500 bis 1.000 US-Dollar im Monat verdienen.

Die Pandemiemaßnahmen haben dieses Geschäftsmodell vorläufig zum Erliegen gebracht. Wie das regierungskritische Portal strana.ua am Dienstag berichtete, haben die »patriotischen Aktivisten« andere Beschäftigungsfelder gefunden: Sie treiben in Trupps Schutzgelder von den Besitzern illegaler Wodkaspelunken in den Hinterhöfen ukrainischer Großstädte ein. Die Schließung der Kneipen und Cafés hat dieses Geschäft aufblühen lassen: Man klopft an ein bestimmtes Fenster im Erdgeschoss, zahlt seinen Obolus und bekommt ein Wasserglas mit im besten Falle auf 35 Prozent herunterverdünntem Spiritus. Dabei kassieren die »Patrioten« in friedlicher Koexistenz mit der Polizei, die sich ebenfalls fürs Wegschauen bezahlen lässt. Wer nicht zahlt, riskiert, dass sein Laden in Flammen aufgeht.

Diese Patronage rechter Gewalttäter findet sich nicht nur in den Elendszonen der ukrainischen Gesellschaft: Der Chef des »Rechten Sektors« in Odessa, Sergej Sternenko, hatte 2018 in einem Streit einen Mann erstochen und einen anderen schwer verletzt. Nach Ende der Ermittlungen 2019 blockierte der Geheimdienst SBU, für den Sternenko als V-Mann arbeitete, die Anklageerhebung. Anfang April erklärte die neue Generalstaatsanwältin Irina Wenediktowa, möglicherweise habe es sich auch um einen Notwehrexzess gehandelt.