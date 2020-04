Verheerende Sturzfluten

Mohammed Mohammed/XinHua/dpa Unter Wasser: Auch Jemens Hauptstadt Sanaa ist nach heftigen Regenfällen überflutet (21. April)

Seit Wochen sind im Jemen wiederholt schwere Regenfälle niedergegangen, die zu Sturzfluten und heftigen Überschwemmungen geführt haben. Aktuell sind vor allem die Provinz Marib und die Region um die Hauptstadt Sanaa im Nordwesten des Landes betroffen. Bereits sieben Menschen sind in den Fluten in Marib gestorben, fünf Frauen und zwei Kinder, 85 weitere wurden verletzt, wie ein Bericht des UN-Nothilfebüros vom Dienstag darlegt. Besonders die Camps mit Binnenvertriebenen sind den Wassermassen schutzlos ausgeliefert: »Tausende Zelte wurden zerstört, Vorräte und Notfallgebrauchsgüter wurden von den Fluten weggespült«, heißt es im UN-Bericht. 6.290 geflüchtete Familien sind direkt betroffen. Der Sprecher des von Ansarollah geführten Gesundheitsministeriums in Sanaa, Yousef Alhadri, bestätigte am Sonnabend gegenüber jW, dass auch in der Hauptstadt zwei Menschen durch die Fluten getötet wurden.

Der Jemen liegt im Spannungsfeld von Extremen. Einerseits eines der trockensten Länder der Welt – der Grundwasserspiegel in Sanaa ist von 30 Metern unter Normalnull in den 1970ern auf 1.200 Meter abgesackt. Andererseits sind Starkregentage, auch mit Fluten, in den Frühjahrsmonaten im Jemen keine Seltenheit, allein die Heftigkeit dieser Saison ist einzigartig: »Solche Regenfälle und Sturzfluten wie in diesem Jahr haben wir noch nie erlebt«, so Ansarollah-Sprecher Alhadri am Sonnabend gegenüber jW. Vor über 2.500 Jahren wurde das größte technische Bauwerk der Antike gebaut, der weltberühmte Staudamm von Marib, das »Wunder Arabiens« und Wahrzeichen des Jemen, mit dem Ziel, das Gebiet um die Provinzhauptstadt vor den jährlichen Überflutungen zu schützen. Ende Mai 2015 bombardierte die von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten geführte Koalition den historischen Damm mehrfach und zerstörte ihn zu großen Teilen. Heute ist Marib die am heftigsten von den Fluten betroffene Region im Land.

Auch Aden blieb nicht verschont. Am 24. März »überflutete Starkregen Häuser und Straßen« in der südlichen Küstenstadt, wie ein Bericht des UN-Nothilfebüros am 31. März festhielt. Dabei wurden Brücken, Wassernetze und Ernten zerstört, Vieh ertrank. »Am schlimmsten betroffen waren Lager für Binnenvertriebene«, so der UN-Bericht, diese beherbergen in 60 Camps 4.625 Familien. Emiratische Medien berichteten am Mittwoch unter Berufung auf lokale Gesundheitsbehörden, dass auch in Aden zehn Menschen gestorben sind und 27 weitere verletzt wurden. Bereits am Abend zuvor hatte Premierminister Maeen Abdul Malek die Stadt zum Katastrophengebiet erklärt und Hilfen aus dem Ausland erbeten.

Mehr als fünf Jahre Krieg haben im Jemen das Gesundheitssystem in Trümmern hinterlassen. Weniger als die Hälfte aller medizinischen Einrichtungen sind noch in Betrieb. Dabei sind die Kapazitäten ohnehin bereits erschöpft durch die größte jemals registrierte Choleraepidemie und andere Infektionskrankheiten wie Malaria und Dengue. Hinzu kommt eine historische Hungersnot im Land. Bereits Ende März stoppte US-Präsident Donald Trump Hilfszahlungen in Höhe von 75 Millionen US-Dollar in die von Ansarollah kontrollierten Gebiete im Nordjemen. Zur gleichen Zeit kündigte das Welternährungsprogramm (WFP) an, es müsse aufgrund nicht eingehaltener Zusagen von Geberländern seine Aktivitäten im Jemen halbieren: Zwölf Millionen Menschen, die vom WFP ernährt werden, erhalten von nun an statt monatlich nur noch jeden zweiten Monat ihre lebensnotwendigen Essenslieferungen. Am 16. April schließlich erklärte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock, dass 31 der insgesamt 41 UN-Hilfsprogramme im Jemen wegen Unterfinanzierung in wenigen Wochen eingestellt werden müssten. Die »internationale Gemeinschaft« sieht sich nicht in der Lage diese einige hundert Millionen US-Dollar bereitzustellen.