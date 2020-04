Kabinett beschließt Rentenerhöhung

Berlin. Die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland sollen im Sommer wieder mehr Geld bekommen. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine Rentenanhebung zum 1. Juli dieses Jahres beschlossen. Demnach steigen die Altersbezüge in Westdeutschland um 3,45 Prozent, im Osten um 4,20 Prozent. Grundlage für die Anpassung ist die Lohnentwicklung im vergangenen Jahr. Eine monatliche Rente von 1.000 Euro West soll sich demnach um 34,50 Euro erhöhen, eine gleich hohe auf Basis von Ostbeiträgen um 42 Euro. (dpa/jW)