Keine Gnade beim BAföG

Andrea Warnecke/dpa Nicht jeder Schüler oder Student kann Hilfen aus dem BAföG erhalten

Keine Hilfen für bestimmte Betroffene des akademischen Nachwuchses in der Coronakrise? Noch bis unmittelbar vor dem Treffen des Koalitionsausschusses am Mittwoch (nach jW-Redaktionsschluss) hatte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) an ihrer Absage an eine »Öffnung« des BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz; es regelt die finanzielle Unterstützung von Studenten und Schülern; jW) wegen der angespannten sozialen Situation festgehalten. Dabei geht es um solche Studierenden, die eigentlich keinen BAföG-Anspruch haben, aber ihren Nebenjob verloren haben oder verlieren und damit finanziell in Not geraten.

»Was wir nicht gebrauchen können im Moment ist, dass wir jetzt in ein langwieriges Gesetzgebungsverfahren gehen«, sagte Karliczek am Mittwoch im Deutschlandfunk. Man sei aktuell »in guten Gesprächen« für schnelle Überbrückungsmöglichkeiten. »Ich denke, dass das in dieser Woche jetzt was wird.« Die Ministerin hatte wiederholt angekündigt, an Stelle einer BAföG-Öffnung zinslose Darlehen für die Betroffenen bereitstellen zu wollen.

Anders die mitregierende SPD und alle Oppositionsparteien im Bundestag außer der AfD: Diese beharren auf einer solchen Maßnahme. Auch bei der Förderungshöchstdauer wollen sie Lockerungen durchsetzen. Es sei höchste Zeit, dass der Bund Studierende »mit einer unbürokratischen Soforthilfe aus einem Studienfonds unterstützt«, teilte der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Andreas Keller, am Mittwoch mit. »Die Gelder sollen als Zuschuss fließen, der nicht zurückgezahlt werden muss.«

Als nicht BAföG-berechtigt gelten etwa ausländische Studenten, Studierende im Zweitstudium und solche, die die sogenannte Regelstudienzeit bereits überschritten haben. Viele Studentenjobs zum Beispiel in der Gastronomie ruhen derzeit wegen der nahezu kompletten Schließung des Gewerbebetriebs und der meisten Bereiche des öffentlichen gesellschaftlichen Lebens. (dpa/jW)