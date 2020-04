Chemnitz: Polizei löst Versammlung auf

Chemnitz. Nach einer Demonstration von Rechten gegen die Coronamaßnahmen in Chemnitz hat die Polizei am Montag abend eine Versammlung in der dortigen Brauhausstraße aufgelöst. Neun Personen hielten sich demnach vor einem Büro auf, das unter anderem von der Vereinigung »Pro Chemnitz« genutzt wird, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Beim Eintreffen der Beamten hätten sich die Personen in das Gebäude zurückgezogen, hieß es. Die Polizei habe sich daraufhin Zutritt verschafft. Gegen sieben Personen sei Anzeige wegen Verstößen gegen die sächsische Coronaverordnung erhoben worden. »Pro Chemnitz« hatte am Montag abend unter strengen Auflagen mit 15 erlaubten Teilnehmern gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen protestiert. Im Umfeld der Demo hielten sich allerdings etwa 300 Personen auf. (dpa/jW)