»Ansteckungsrate klettert nach oben«

Stefan Puchner/dpa Flüchtlinge warten vor der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Ellwangen (Januar 2016)

Knapp zwei Jahre nach einer brutalen und im Nachhinein schlagzeilenträchtigen Razzia der Polizei in der baden-württembergischen Landeserstaufnahmeeinrichtung Ellwangen ist diese wieder in den Nachrichten, weil dort Covid-19 wütet. Wie ist die Lage aktuell?

Nach Presseberichten ist die Zahl der Infizierten innerhalb weniger Tage von sieben auf 313 angestiegen – das entspricht mehr als der Hälfte aller Bewohner. Während außerhalb alles getan wird, um die Rate der Neuinfektionen zu verlangsamen, konnte sich unter den Bedingungen des beengten Zusammenlebens dort – mehrere Leute zusammen auf dem Zimmer, Gemeinschaftssanitäreinrichtungen, zentrale Kantine – das Virus praktisch unkontrolliert verbreiten. Die Folgen sind Angst, aber auch Zweifel daran, ob die Zahlen überhaupt stimmen, weil »infiziert« nicht bei jedem auch »sichtbar krank« bedeutet. Andererseits wissen wir nicht genau, ob es nicht auch bereits schwere Verläufe gibt. Es herrscht großer Unmut über die Quarantänebedingungen, Panik wegen ständiger Neuzugänge und fehlender Distanzierungsmöglichkeiten zwischen Infizierten und Nichtinfizierten. Zum Beispiel essen immer noch alle in der gleichen Kantine, während sonst alle Restaurants geschlossen wurden! Es gibt nur unzureichenden Internetzugang, keine Masken, zu wenig Desinfektionsmittel. Den medienwirksam gepriesenen Schutzmaßnahmen der Leitung der Landeserstaufnahmeeinrichtung widersprechen die Berichte von Bewohnern deutlich.

Die Behörden geben sich in den Medien ahnungslos, können sich den Ausbruch nicht erklären. Sie werfen ihnen schwerwiegende Versäumnisse vor.

Die Infektionsgeschwindigkeit entsprach ziemlich genau dem exponentiellen Anstieg, der zu erwarten ist, wenn keine Maßnahmen getroffen werden – es kann also nicht überraschen. Das Vorgehen der Verantwortlichen offenbart daher ein derart erschreckendes Verweigern jeglicher Gesundheitsvorsorge, dass man von einem strafwürdigen Verhalten sprechen muss.

Offenbar sind positiv getestete Flüchtlinge nicht vom Ergebnis der Untersuchungen informiert worden. Wie bewerten Sie das?

Jedem Getesteten muss das Recht zustehen, über das Ergebnis eines medizinischen Tests individuell, schriftlich und verständlich informiert sowie über die persönlichen Folgen und notwendigen Maßnahmen aufgeklärt zu werden. Statt dessen wurden nur »Anweisungen« erteilt, wer wohin umzuziehen habe.

Der Freundeskreis spricht vom Experiment einer »Durchseuchungsstrategie«. Können Sie das näher ausführen?

Ich kann niemandem dahingehend Absicht unterstellen, aber gängige Praxis in Sammelunterkünften ist: Sobald Covid-19-Fälle auftreten, wird das Camp in ein Gefängnis verwandelt – in Ellwangen jetzt sogar mit Unterstützung der Bundeswehr – während drinnen die Ansteckungsrate munter weiter nach oben klettert. Das ist ein verabscheuungswürdiges Experiment mit besonders verletzlichen Menschen.

Kann überhaupt in einer solchen Einrichtung angesichts der Enge und gemeinsam genutzter Bereiche so einen Ausbruch vermieden werden?

Das ist nicht möglich. Darum: Bringt endlich die Menschen in dezentrale, sichere Unterkünfte – Wohnungen, leerstehende Hotels! Wir unterstützen und ermutigen Refugees dabei, genau das einzufordern: Solidarität ist unteilbar!