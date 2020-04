Abstand nur für Privilegierte

David Hutzler/dpa Anja Stahmann (Grüne, l.), Sozialsenatorin, sieht im Protest gegen die Flüchtlingsunterbringung »martialische Rhetorik« (3. März)

Die Zustände in der Landeserstaufnahmestelle (Last) für Geflüchtete im Bremer Stadtteil Vegesack sorgen weiterhin für Proteste – insbesondere nachdem sich zahlreiche der Bewohner mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben. Nun hat Bremen erste Konsequenzen gezogen und die Erstaufnahme von Geflüchteten von Vegesack in eine Last-Zweigstelle nach Obervieland im Süden der Stadt verlegt.

Dieser Entscheidung gingen Neuinfizierungen von Bewohnern mit dem Erreger von Covid-19 voraus: Nach Angaben der Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) wurde am Montag bei elf von 70 getesteten Personen das Virus nachgewiesen, die keine Symptome der Erkrankung zeigten. Bereits am vergangenen Donnerstag waren in der Massenunterkunft 33 derartige Infektionen festgestellt worden. Nach Informationen der Sozialbehörde leben derzeit noch 374 Menschen in den knapp 200 Zimmern der Einrichtung in Vegesack.

Im Mittelpunkt der Kritik von Flüchtlingsinitiativen und Bevölkerung stehen die Arbeiterwohlfahrt (Awo) als Betreiberin der Einrichtung und die Sozialsenatorin Stahmann. Beide haben sich nun zu den Forderungen nach Schließung geäußert. Die Awo sprach in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme von Falschmeldungen: So sei vieles, was in den vergangenen Wochen zur Situation in der Erstaufnahmestelle verbreitet wurde, unwahr. »Es gibt von außen kritische Haltungen zu der Einrichtung, und leider werden durch eine kleine Gruppierung diese Unwahrheiten verbreitet, um das politisch motivierte Ziel einer Schließung der Einrichtung zu erwirken«, heißt es seitens der Awo. So sei das Leben dort keineswegs unzumutbar, da die Unterkunft unter Beachtung sämtlicher behördlicher Auflagen betrieben werde. Zudem behauptet die Awo, dass einige Personen trotz Aufforderung nicht in andere Zimmer wechseln wollten und sich nicht an erforderliche Schutzmaßnahmen halten würden. In der Kantine werde nicht genügend Abstand gehalten, außerdem würden Treffen von mehreren Personen, die sich nicht ein Zimmer teilen, in einem Raum stattfinden.

Sozialsenatorin Stahmann meldete sich am Sonntag mit einem Gastkommentar in der Bremer Tageszeitung Weserkurier zu Wort. Aus ihrer Sicht prangerte eine »kleine, lautstarke Gruppe« das »Lager Lindenstraße« schon lange vor Corona an, als ginge es um das überfüllte Geflüchtetenlager Moria auf der griechischen Insel Lesbos, in dem 20.000 Menschen – so Stahmann – »im Dreck« leben. Die Kapazitäten in Vegesack seien hingegen nicht ausgereizt, deutet sie an. In »martialischer Rhetorik« werde die Lindenstraße bei Demonstrationen und in den sogenannten sozialen Medien auf eine Stufe gestellt mit den Sklavenlagern in Libyen.

Der Flüchtlingsrat Bremen weist diese Darstellung entschieden zurück. In einer Pressemitteilung vom Montag betonte der Flüchtlingsrat, dass die Forderung nach Schließung der Einrichtung nicht von einer kleinen Gruppe stamme, sondern von vielen verschiedenen Bewohnern, Mitarbeitenden sowie solidarischen Personen und Organisationen in der Stadt. »Statt von ihrer eigenen Verantwortung zu sprechen, leugnet die Senatorin die untragbaren Zustände in der Lindenstraße schlichtweg und verspricht gleichzeitig deren Verbesserung. Sie versucht, mit Gerüchten und Falschbehauptungen die fundierte Kritik zu diskreditieren und behauptet schließlich, die Massenunterkunft sei eine gute und notwendige Sache«, so Gundula Oerter vom Flüchtlingrat. »Das ist so bevormundend wie sachlich falsch.«

Eine vollständige Schließung ist nach Meinung der Sozialsenatorin mangels realistischer Alternativen keine Option. »Wer allen Ernstes meint, Menschen, die gerade aus Syrien oder Afrika eingereist sind, wären derzeit dezentral besser aufgehoben, wo weder medizinische noch sozialpädagogische Betreuung sicherzustellen ist, der lebt in einer anderen Welt«, heißt es in ihrem Gastkommentar. Dies will Oerter so nicht stehenlassen. »Soll das heißen, in Bremen gäbe es außerhalb der Lindenstraße keine medizinische Versorgung und soziale Arbeit?« fragt sie. Die Bewohner hätten eindrücklich beschrieben und dokumentiert, was es bedeutet, in einer beengten Massenunterkunft leben zu müssen: Keine Privatsphäre, stark eingeschränkte Selbstbestimmung, wenig Information, stark erhöhtes Ansteckungsrisiko, keine frische Luft, da die Fenster für sie nicht zu öffnen seien.

Unterstützung erhält der Flüchtlingsrat von Sofia Leonidakis, Vorsitzende und sozialpolitische Sprecherin der Fraktion von Die Linke in der Bremischen Bürgerschaft. »Wir fordern die unmittelbare Umsetzung dezentraler Unterbringungen von geflüchteten und obdachlosen Menschen und die Schließung der Last als Wohnunterkunft – mindestens während der Pandemie«, so Leonidakis am Montag in einer Stellungnahme. Der Senat müsse alles Nötige und Mögliche tun, damit alle Menschen in Bremen die Abstandsgebote einhalten können. »Es darf kein Privileg sein, sich selbst gegen eine Infektion schützen zu können«, hob die Linke-Politikerin hervor.