Kommunisten feiern

Shamil Zhumatov/REUTERS

Mit roten Fahnen und Nelken haben Kommunisten anlässlich seines 150. Geburtstags am Mittwoch Wladimir Iljitsch Lenin geehrt, den herausragenden Kopf der Oktoberrevolution 1917 und Gründer der ­Sowjetunion. In Moskau legten Parlamentsabgeordnete der KP trotz einer strengen Ausgangssperre Blumen am Mausoleum mit dem konservierten Leichnam Lenins nieder. Der nationale Wach- und Sicherheitsdienst erlaubte die Ehrung am Mittwoch trotz der Coronaviruspandemie. Wegen der Ausgangssperren waren größere Veranstaltungen nicht erlaubt. (dpa/jW)