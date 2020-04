BRD und Russland im Dialog über Krisen

Moskau. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der russische Präsident Wladimir Putin haben sich nach Kremlangaben über die weltweite Coronakrise und die Kriege in der Ukraine, in Syrien und Libyen ausgetauscht. Das Gespräch sei auf Initiative der Bundesregierung zustande gekommen, hieß es. Es sei wichtig, internationale Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie mit der Weltgesundheitsorganisation WHO eng zu koordinieren, erklärte der Kreml am Mittwoch in Moskau. Beide Länder wollten auch bilateral über ihre jeweiligen Ministerien zusammenarbeiten. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor angekündigt, die Zahlungen an die WHO wegen angeblichen Missmanagements und Vertrauens auf Angaben aus China auszusetzen. (dpa/jW)