»Zum 150. Geburtstag von Lenin«. Vortrag des Philosophen Michael Brie (Rosa-Luxemburg-Stiftung) über das politische Wirken Lenins. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, warum Lenin 1917 auf dem bewaffneten Aufstand bestand und warum er kurz darauf die frei gewählte Verfassunggebende Versammlung auflöste. Heute, 22.4., 19 Uhr. Die Veranstaltung wird über Facebook-Live übertragen: www.facebook.com/kurteisner.verein/live/. Veranstalter: Kurt-Eisner-Verein und Rosa-Luxemburg-Stiftung

»Gefährliche Pestizide von Bayer und BASF«. Webinar mit Sarah Schneider (Misereor), Benjamin Luig (Rosa-Luxemburg-Stiftung), Simphiwe Dada (Khanyisa Educational and Development Trust, Südafrika) und Fran Paula de Castro (Campanha permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, Brasilien) über die beiden deutschen Chemiegiganten Bayer und BASF und deren Geschäft mit Pestiziden in Südafrika und Brasilien. Donnerstag, 23.4., 18.30 Uhr. Um den Einladungslink zu erhalten, bitten die Veranstalter um eine kurze Anmeldung bei Lena Luig unter: ­luig@inkota.de. Veranstalter: Inkota-Netzwerk u. a

»Weltweiter Klimastreik – #NetzstreikfürsKlima«. Der dritte weltweite Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung findet diesmal virtuell in Form eines Livestreams statt. Freitag, 24.4., 12 Uhr. Weitere Infos dazu unter: https://www.klima-streik.org/. Eintragungen in die Streikkarte sind bereits möglich. Veranstalter: Fridays for Future u. a.