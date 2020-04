Zwölf mal 35, stoned

Countrymusiker Willie Nelson feierte am Montag auf seiner texanischen Ranch den Kiffertag »420« – von 4/20 für 20. April –, indem er ein Streaming-Event moderierte. »Cannabis ist eine Pflanze, die gut für dich ist und Ängste abbaut«, sagte der langjährige Stoner. Zugeschaltet wurden Musiker und Schauspieler wie Ziggy Marley, Jeff Bridges oder ­Matthew McConaughey. Traditionell gibt es am 20. April Zusammenkünfte wie das »Smoke-in« im Golden Gate Park von San Francisco, das jährlich um die 15.000 Kiffer vereint. Die Tradition könnte auf den Bob-Dylan-Song »Rainy Day Women #12 & 35« zurückgehen, in dem es heißt »Everybody must get stoned«. Multiplizieren Sie mal zwölf mit 35. Dylan hat sich dazu nie geäußert. (dpa/jW)