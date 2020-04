Käthe Kollwitz Museum Köln »Menetekel für die Gegenwart« – »Da stehe ich und grabe mir mein eigenes Grab«, letzte Zeichnung der Künstlerin, Kohle auf Karton, 1943

Der 75. Todestag von Käthe Kollwitz und das 75. Jubiläum der Befreiung vom Faschismus fallen beinahe zusammen. Sie sah noch den feuerroten Himmel der Dresdner Bombennächte, als sie im Moritzburger Rüdenhof nach einer Flucht aus Berlin und Nordhausen ihre letzten Lebenstage verbrachte. Am 22. April 1945, gut zwei Wochen vor dem 8. Mai, starb sie, erlebte das Ende des Völkermords nicht mehr. Der Rüdenhof ist heute ein Kollwitz-Museum.

Ihr Todestag sollte Anlass sein, alle möglichen Begegnungen mit ihren Werken in Museen und Sammlungen, in der Literatur, in ihren Tagebüchern und Briefen neu zu suchen und ihr Leben und Schaffen ganzheitlich zu sehen. Man kann heute manchmal lesen, in der DDR sei bei der Wertung ihres Werkes ihr Bezug zur Arbeiterbewegung überbetont worden. Heute wird versucht, diesen Bezug herunterzuspielen. Aber sie wehrte sich zu Lebzeiten gegen Kritiker, die der L’art pour l’art anhingen. 1944 notierte sie angesichts des nahenden Untergangs der Hitler-Diktatur: »Ein jeder Krieg wird mit einem neuen Krieg beantwortet, bis alles kaputt ist. Wie dann die Welt aussehen mag, wie Deutschland aussehen mag, weiß der Teufel. Darum bin ich mit ganzem Herzen mit einem radikalen Schluss dieses Irrsinns einverstanden und erwarte nur von dem Weltsozialismus etwas. Wie der in meinem Kopf aussieht, wisst Ihr. Und auch welche Voraussetzungen mir dazu die einzig möglichen erscheinen. Der Pazifismus ist eben kein gelassenes Zusehen, sondern Arbeit, harte Arbeit.«

Das künstlerische Erbe von Käthe Kollwitz wurde in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR ungebrochen fortgeführt. Es gab zwar Anfang der 50er während der sogenannten Formalismusdebatte – wie auch gegen Ernst Barlach – engstirnige, unqualifizierte Vorwürfe gegen ihr Werk. Doch der Geist des kämpferischen Humanismus, der aus ihren Zeichnungen, Graphiken und Plastiken sprach, brach sich Bahn und war nicht aufzuhalten. Freunde und Verehrer, die den Krieg überlebt hatten – darunter Otto Nagel – sorgten dafür, dass ihre Arbeiten in das Bewusstsein der Menschen drangen. Gustav Seitz, der Kollwitz während seines Studiums kennengelernt hatte und wie sie ein glühender Kriegsgegner war, schuf das Berliner Kollwitz-Denkmal und gab seine künstlerischen Erfahrungen an Jüngere weiter, an Walter Howard, Ingeborg Hunzinger, Christa Sammler, Werner Stötzer, Karl-Heinz Schamal und andere, die wiederum selbst als Lehrer und Vorbilder wirkten. Elisabeth Voigt, die Meisterschülerin bei Kollwitz gewesen war, arbeitete nach dem Krieg als Professorin; Rolf Kuhrt, Wolfgang Mattheuer, Ursula Mattheuer-Neustädt, Werner Tübke und viele andere gehörten zu ihren Studenten. So zieht sich eine Traditionslinie zur Kunst der DDR.

Dort war auch eine umfangreiche Literatur zu Kollwitz in Umlauf. Die Schulen arbeiteten mit einem Leseheft über sie. Otto Nagel schrieb für den Ostberliner Henschelverlag einen Kollwitz-Band in der Reihe »Welt der Kunst«. Brigitte Birnbaum erzählte im Kinderbuch »Tintarolo« die Geschichte der Entstehung eines Plakats gegen die Kinderfeindlichkeit in den Proletariervierteln der Kaiserzeit, als Kollwitz in der Weißenburger Straße in Berlin wohnte. Ralf Kirsten schuf den Film »Käthe Kollwitz. Bilder eines Lebens«, in dem Jutta Wachowiak die Hauptrolle übernahm. All das spielt in heutigen Medien kaum eine Rolle.

Aber immer wieder beschäftigten sich bildende Künstler direkt oder indirekt mit dem Werk dieser großartigen Frau, auch mit den Wesensverwandtschaften der Kollwitzschen und der Barlachschen Kunst: Wieland Förster mit seinen sensiblen Torsi oder Christine Perthen mit ihrem graphischen Zyklus zu Kollwitz. Heidrun Hegewald zeichnete2012 mit Graphit eine ergreifende Hommage à Käthe Kollwitz mit dem Titel »Als Nadine starb«; dabei bezog sie sich direkt auf die Radierung »Frau mit totem Kind« von 1903. Auch die Todesdarstellungen der Bildhauerin Marguerite Blume-Cárdenas in ihrem Zyklus »Requiem« sind ohne Bezug auf Käthe Kollwitz nicht denkbar. 1996 schlug sie ihr Werk »Kind und Tod« aus dem Sandstein; der Tod als Freund, dessen rechte Hand sanft auf dem Kopf eines toten Kindes liegt und der sich mit der linken – erschauert über sein Tun – die Augen verschließt.

Käthe Kollwitz musste sich immer wieder mit dem Tod auseinandersetzen. Sie erlebte das Elend und das Kindersterben in der »Armeleutepraxis« ihres Mannes, des Arztes Karl Kollwitz. In ihren Zyklen zu Weberaufstand und Bauernkrieg ist der Tod präsent. Im Ersten Weltkrieg fiel ihr Sohn Peter, im Zweiten ihr Enkel, der denselben Vornamen trug. Ihre Doppelskulptur »Trauerndes Elternpaar« steht heute auf der Kriegsgräberstätte Vladslo in Westflandern, wo mehr als 25.000 Gefallene des Ersten Weltkrieges beigesetzt sind. Und auch ihre letzte Zeichnung, »Da stehe ich und grabe mir mein eigenes Grab« (1943), bleibt ein Menetekel für die Gegenwart.