Exportware Atomstrom

Vasily Fedosenko/REUTERS Devisenbringer oder Fehlinvestition? Baustelle des neuen belorussischen AKW nahe Astrawez

Die Republik Belarus baut ein eigenes Atomkraftwerk. Im Sommer dieses Jahres soll der erste der beiden 1.200-Megawatt-Reaktoren vom russischen Typ »WWER« ans Netz gehen, 2021 der zweite. Eine Option für zwei weitere Reaktorblöcke planungstechnisch vorhanden. Doch 34 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl, am 26. April 1986 explodierte dort im gleichnamigen sowjetischen Kernkraftwerk ein Reaktor, gibt es Widerstand gegen die Anlage, vor allem aus Litauen. Der Standort des AKW nahe dem Städtchen Astrawez liegt nur 30 Kilometer Luftlinie östlich der Grenze zwischen beiden Ländern. Auch die litauische Haptstadt Vilnius ist mit rund 50 Kilometern nicht weit weg, was von der Regierungs des EU- und NATO-Staates als Gefahr betrachtet wird.

Das »Belarussische Atomkraftwerk« (BAKW) ist die erste derartige Großinvestition in der früheren Sowjetrepublik seit den 1980er Jahren. Damalige Pläne für ein AKW nahe der Hauptstadt Minsk waren unter dem Eindruck der Reaktorexplosion im ukrainischen Tschernobyl gestoppt worden. Der radioaktive Fallout war damals zum größten Teil über der Belorussischen Sowjetrepublik niedergegangen. Nach der Eigenstaatlichkeit 1991 wuchs aber die Abhängigkeit von russischen Energieträgern und mündete 2006/2007 in einen ersten lautstark ausgetragenen Streit um die Gaspreise. Die offizielle Begründung für den AKW-Bau war denn auch, dass auf diese Weise die Gasimporte vom großen Nachbarn reduziert werden könnten.

Das Argument ist eigentlich keines. Denn für eine verminderte Abhängigkeit von russischem Gas handelt man sich eine neue Abhängigkeit von Reaktortechnik und Kernbrennstoff ein, beides kommt aus der Russischen Föderation. Zudem sind es deren Banken, die das Projekt finanzieren. Die Kredite sollen durch Stromexporte in die Nachbarländer refinanziert werden. Denn für den belarussischen Inlandsverbrauch allein ist das BAKW überdimensioniert.

Um die Sicherheit des BAKW wird – auch politisch intendiert – gestritten. Litauen argumentiert mit Pannen während der Bauzeit. So war 2018 eines der beiden Reaktorgehäuse beim Einbau unsanft auf dem Boden gelandet und hatte offenbar Schäden davongetragen. Belarus setzte daraufhin gegen das Interesse des russischen Reaktorherstellers Atomenergomasch durch, dass ein neuer Reaktorbehälter geliefert werden musste. Andererseits zeigte sich eine Expertenkommission der EU bei einer Inspektion im Frühjahr 2018 »im allgemeinen zufrieden« mit dem Sicherheitsstandard der Anlage. Lediglich der Einbau von zusätzlichen Reservekühlwasserpumpen für den »Störungsfall« wurde empfohlen.

Litauen argumentiert gegen das Vorhaben hauptsächlich geopolitisch: Es sei ein »russisches Projekt«, mit dem Export von im eigenen Land billig erzeugtem Atomstrom in die durch höhere Strompreise gekennzeichnete EU Geld zu verdienen und überdies die von der EU geplante Abnabelung der baltischen Staaten vom russischen Stromnetz zu unterlaufen.

Das hat eine Vorgeschichte. Im russischen Gebiet Kaliningrad wurde 2008 der Grundstein für ein ähnlich wie in Astrawez konzipiertes Atomkraftwerk gelegt. Dieses Projekt wurde 2013 abgebrochen, als die antirussische Energiepolitik der EU das Geschäftsmodell dafür in Frage stellte. Der als Nebeneffekt auf der Hand liegende strategische Vorteil, das von EU-Staaten eingeschlossene Kaliningrader Gebiet notfalls ohne Rückgriff auf den Gastransit durch Belarus und Litauen mit Strom versorgen zu können, konnte dies nicht ausgleichen. In den letzten Jahren sind statt dessen an der Ostseeküste bei Kaliningrad Terminals für die Anlandung von Öl und Gas über Tankschiffe entstanden. Die sind zwar weniger sicher im Krisenfall, aber im Frieden deutlich kostengünstiger.

Litauen und Lettland müssen für die Boykottstrategie gegen Strom aus dem Osten mit hohen inländischen Preisen und einer relativen Stromknappheit bezahlen: Beide Länder importieren rund 50 Prozent ihres Bedarfs, und das politisch erwünschte Leitungsnetz aus Westeuropa soll erst noch ausgebaut werden. 2018 einigten sich die baltischen Staaten und die EU auf den Bau zusätzlicher Freileitungen aus Polen sowie eines Unterwasserkabels von Polen nach Litauen. Beide sollen bis 2025 fertiggestellt sein. Das Problem ist dabei, dass der Bau eines AKW im Norden Polens, aus dem der fragliche Strom geliefert werden könnte, nicht vor 2030 abgeschlossen sein dürfte. Wenn es überhaupt dazu kommt, denn die polnische Kohlelobby ist dagegen.

Trotz alledem hat Litauen jetzt ein nationales Gesetz verabschiedet, das den Stromimport aus »unsicheren ausländischen Kraftwerken« verbietet. Das würde beim Verlauf der bestehenden Fernleitungen den Stromexport in die Baltenstaaten aus dem AKW Astrawez unmöglich machen. Lettland, dem dadurch Peissteigerungen um weitere 25 Prozent drohen, begann daraufhin Verhandlungen mit Belarus über den Bau einer neuen Direktleitung über die Landgrenze. Sogar eine Umleitung dieser Lieferungen über das russische Verbundnetz wird nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Das allerdings wäre ein politischer GAU für die EU-Strategen. Denn damit wären deren Pläne, die baltischen Staaten von ebendiesem Verbundnetz abzukoppeln, für die überschaubare Zukunft hinfällig.