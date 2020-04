Weichen stellen für Verkehrswende

Die Organisation ATTAC reagierte am Dienstag auf aktuelle Forderungen aus der Automobilindustrie:

Mögliche Hilfen für die Autoindustrie sind an strikte sozial-ökologische Vorgaben zu knüpfen. Ziel muss die Konversion, also der gesellschaftlich und ökologisch sinnvolle Umbau der Produktion, sein. Statt weiter auf motorisierten Individualverkehr zu setzen, muss die Politik jetzt die Weichen stellen, damit sich die Autokonzerne zu öffentlichen Unternehmen für Mobilität entwickeln. Der Staat darf daher kein Geld an die Autoindustrie vergeben, ohne sich Eigentumsrechte zu sichern. Das fordert das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC zusammen mit Persönlichkeiten aus Mobilitätsinitiativen in der Erklärung »Die Autoindustrie vor und nach ›Corona‹: Konversion statt Rezepte von gestern!«

»Die dreiste Forderung von Volkswagenvorstand Ralf Brandstätter nach Subventionen selbst für Verbrennungsmotoren zeigt, dass die Autoindustrie die Coronakrise ausnutzen will, um sich lästige Anforderungen vom Hals zu schaffen und den jahrelang verschleppten sozial-ökologiscnen Umbau erneut abzuwehren«, sagt Stephan Krull von der ATTAC-Mobilitätskampagne.

So ist die Autoindustrie bei der Bundesregierung und der EU-Kommission mit ihren Forderungen nach Subventionen und Deregulierung von Sicherheits-, Arbeits-, Klima- und Umweltstandards auf offene Ohren gestoßen. Die Ministerpräsidenten von Bayern und Niedersachsen machen sich für eine »Abwrackprämie« wie 2009 stark, und Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann bittet um »Nachsicht« bei der EU, weil die Klimaziele schwer erreichbar seien. »Offenbar wollen die Eigentümer von VW und Co. die Verluste, die sich schon weit vor der Krise abzeichneten, mit staatlicher Unterstützung ausbügeln. Das ist unverschämt und widerspricht eklatant den Anforderungen an eine moderne, klimaverträgliche Mobilität«, stellt Achim Heier vom ­ATTAC-Koordinierungskreis fest.

https://link.ATTAC.de/­erklaerung-autoindustrie

Acht Schweizer zivilgesellschaftliche Organisationen – unter anderem die Vereinigung Schweiz-Cuba – protestierten am Dienstag gegen blockierte Lieferungen von Beatmungsgeräten nach Kuba:

(…) Unter Berufung auf die US-Handels-, Finanz- und Wirtschaftssanktionen (...) lehnten die Schweizer Firmen IMT Medical AG und Acutronic Medical Systems AG die Lieferung von Beatmungsgeräten ab, welche die kubanische Import-Export-Firma Medicuba S. A. bestellen wollte. Diese hochtechnologischen Beatmungsgeräte sind für die Behandlung von Patienten, die von Covid-19 betroffen sind, unverzichtbar. Die beiden Unternehmen, die sich selbst als »weltweit führend« in der Entwicklung und Herstellung dieser Geräte bezeichnen und die bereits zuvor mit Kuba Geschäfte gemacht hatten, wurden vor zwei Jahren von der US-Firma Vyaire Medical Inc. übernommen, die ihnen kürzlich die Anweisung erteilte, alle Handelsbeziehungen mit Kuba auszusetzen. (…) Wir fordern, dass die Schweiz in Übereinstimmung mit ihrer humanitären und diplomatischen Tradition Maßnahmen ergreift, damit Kuba einerseits von seinen üblichen Schweizer Lieferanten die notwendige Ausrüstung zur Bekämpfung von Covid-19 erwerben kann, und andererseits, dass die Schweizer Banken die großzügigen Spenden von Schweizer Bürgern an Vereine, die Projekte in Cuba unterstützen, nicht verhindern.