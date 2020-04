»Viele hatten den Eindruck, Versuchskaninchen zu sein«

Frank Rumpenhorst/dpa Realität im Frühling 2020: Polizeibeamte ohne Atemschutzmasken führen Demonstranten mit Atemschutzmasken ab und begründen das mit unzureichendem Infektionsschutz (Frankfurt am Main, 5.4.2020)

Ihr Bündnis hat am Ostersamstag versucht, im wendländischen Lüchow dezentral zu demonstrieren, was die Polizei rigoros unterbunden hat. Jetzt gibt es eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Lüneburg, die die Sachlage ändert. Was sagt das Gericht?

Das Verwaltungsgericht Lüneburg hat die Kreisverwaltung darauf hingewiesen, dass als Grundlage des erteilten Demonstrationsverbots eine nicht mehr gültige Landesverfügung genutzt wurde. Mit dem Verweis darauf, »Prozesskosten« sparen zu wollen, entschied sich die Kreisverwaltung dazu, das Verbot zurückzuziehen.

Sie wollten am vergangenen Freitag erneut unter der Überschrift »Speaker’s Corner« auf dem Marktplatz von Lüchow protestieren. Wie lief das diesmal ab?

Der neue »Speaker’s Corner« fand für eine Stunde statt, die Polizei tauchte nicht einmal auf. Insgesamt war die Stimmung sehr ruhig.

Haben Sie sich bei den Aktionen am 11.4. auch um den Infektionsschutz gekümmert?

Wir hatten die klare Verabredung, dass wir den Mindestabstand untereinander und auch zu allen anderen einhalten werden. Dies haben wir auch öffentlich angekündigt. Wir standen viele Meter voneinander entfernt und trugen Mundschutz.

Welche Begründung gaben die Behörden für ihr Durchgreifen gegen Demonstranten?

Viele Betroffene erhielten gar keine Begründung. Einigen, die lediglich aufgrund des Aufdrucks auf ihrem T-Shirt »Leave no one behind« (»Lasst niemanden zurück«, jW) von der Polizei festgehalten wurden, wurde als Begründung das »Infektionsschutzgesetz« genannt. Hier wurde auf Paragraph 28 verwiesen. Dieser beinhaltet, dass »Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt« werden und Personen dann an einem bestimmten Ort festgehalten oder von diesem verwiesen werden können. Als krankheitsverdächtig galten der Polizei offenbar aber nur Menschen, auf deren T-Shirt oder mitgebrachten Schildern »grenzenlose Solidarität« oder ähnliches stand. Personen, die ohne solche sichtbaren Bekenntnisse in der Lüchower Innenstadt waren, galten nicht als potentiell erkrankt oder krankheitsverdächtig.

Sind Bußgelder oder andere Maßnahmen gegen Demonstranten verhängt worden?

Es gab an dem Tag 40 Personalienfeststellungen und 34 Platzverweise, zudem wurden viele Straf- und Ordnungswidrigkeitsanzeigen verhängt. Teilweise wurden die Betroffenen von der Polizei zu Boden gebracht oder gegen Wände gedrückt.

So gut wie überall sind Kundgebungen wegen der Coronakrise verboten oder zumindest stark eingeschränkt. Wie werten Sie diese Beschneidung von Grundrechten generell?

Wir haben es mit einem systemimmanenten Problem zu tun, dass Menschen nicht autonom entscheiden können, wie sie sich im öffentlichen Raum verhalten. Am Karsamstag und am Sonnabend davor hatten viele Beteiligte den Eindruck, Versuchskaninchen eines autoritären Polizeistaats zu sein. Die Beamten äußerten den festgehaltenen Personen gegenüber mehrfach, dass »wegen Corona keine politische Meinungsäußerung erlaubt« sei. Zudem wird die öffentliche Äußerung der Kritik an den Entscheidungen, die zur gegenwärtigen Krisensituation geführt haben – zum Beispiel die systematische Unterfinanzierung des Gesundheitssektors, das Einsperren von Geflüchteten in überfüllten Lagern – stark erschwert. Dies wurde am Karsamstag durch die Sperrung der zentralen Einkaufsstraße und des Marktplatzes, wo sich Menschen mit sichtbaren politischen Botschaften aufhielten, offenbar. Am Vormittag wurden weit voneinander entfernt stehende Menschen weiträumig gekesselt. Dabei wurden die einzeln stehenden Personen nacheinander weggezerrt.

Als Grundlage des exekutiven Handelns werden dabei irgendwelche Verfügungen herangezogen – egal ob sie die polizeilichen Maßnahmen rechtlich legitimieren können oder nicht. So in unserem Fall etwa der Paragraph 28 des Infektionsschutzgesetzes.