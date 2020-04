Streiks in Großbritannien

REUTERS/Phil Noble Dank an die Beschäftigten im öffentlichen Dienst während der Coronakrise (Hale, 19.4.2020)

Mehr als 50 spontane Streiks soll es in Großbritannien in den vergangenen Wochen gegeben haben, so der Arbeitsrechtsexperte Gregor Gall in einem Artikel Mitte April für die Webseite des linken Magazins Tribune. Betroffen sind unter anderem die Post, Lieferdepots großer Handelsketten, Großbaustellen und das Gesundheitswesen. Auslöser der Ausstände sind verschiedene Aspekte der Coronakrise: Es geht um fehlende Schutzausrüstung, verschlechterte Arbeitsbedingungen und die Abwehr von Angriffen auf Löhne und Urlaubsansprüche. Das Bemerkenswerte daran: All diese Arbeitsniederlegungen sind aufgrund geltender Antigewerkschaftsgesetze rechtswidrig. Legale Urabstimmungen müssten per Briefwahl erfolgen, die aber derzeit nicht durchgeführt werden können, weil die zuständigen Organisationen wegen der Coronakrise inaktiv sind.

Bei der Post entzünden sich die Spontanstreiks rund um die großen Zentraldepots. So wurde in Kent wegen mangelnder Desinfektionsmittel gestreikt. In Warrington legten die Postler die Arbeit nieder, weil sich ein Kollege mit SARS-CoV-2 infiziert hatte, die Leitung aber weiterarbeiten ließ, als sei nichts geschehen. Über ähnliche Ausstände wird unter anderem aus Schottland, Winchester, Liverpool und Stoke berichtet.

Im Gesundheitswesen sorgt die Unfähigkeit der Regierung zunehmend für Unmut. So stecken 400.000 Einheiten von Schutzkleidung derzeit auf einem Flughafen in der Türkei fest. Die englische Gesundheitsbehörde »Public Health England« hat die Beschäftigten angewiesen, die Ausrüstung mehrfach zu verwenden, wenn nicht genügend vorhanden ist. Mehr als 50 im Gesundheitsbereich Tätige sind inzwischen an der Lungenkrankheit Covid-19 verstorben.

Dies führt inzwischen zu offenen Streikdrohungen. Der Vorsitzende der Großgewerkschaft Unite, Leonard McCluskey, richtete am Wochenende seinen 100.000 Mitgliedern im Gesundheitsbereich via Twitter ausdrücklich aus, sie hätten »das legitime und legale Recht, sich einer Selbstgefährdung während der Arbeit zu verweigern«. Die Gewerkschaft werde »die Beschäftigten verteidigen, wenn sie diesen Schritt wählen«.

In der Baubranche macht die Kampagne »Shut the Site«, zu deutsch »Schließt die Baustellen«, von sich reden. Sie wird vor allem durch in den vergangenen Jahren aufgebaute Basisstrukturen getragen, die sich in der Vergangenheit bei kämpferischen Mobilisierungen etwa gegen die Führung antigewerkschaftlicher »schwarzer Listen« von Bauunternehmern bemerkbar machte.

Nun zirkuliert laut dem in der Baubranche sehr bekannten Aktivisten Dave Smith »auf allen großen Baustellen« ein Video, das die Arbeitsbedingungen anprangert. Hunderte Bauarbeiter würden in den kommenden Wochen sterben, weil diese zur Arbeit auf sogenannten nicht essentiellen Baustellen gezwungen würden, heißt es in dem von der Londoner Aktivistengruppe »Reel News« produzierten Kurzfilm. Von »individuellen Beschwerden« über die Zustände wird in dem Video abgeraten, weil dies schnell den Job kosten könne. Wichtig sei es, sich mit anderen zusammenzutun und Forderungen kollektiv vorzutragen. Diese Methode habe an manchen Orten bereits zu Baustellenschließungen geführt.

Darüber hinaus fordert »Shut the Sites«, dass Bauarbeiter unabhängig von ihrem Beschäftigungsverhältnis weiterhin ihren vollen Lohn ausgezahlt bekommen, damit sie durch die Krise nicht in Existenznot geraten. Rund eine Million Bauarbeiter zählen in Großbritannien zur Gruppe der Scheinselbständigen, weswegen ihnen wichtige Sozialleistungen nicht zustehen. Deshalb werden auch staatliche Maßnahmen wie die Aussetzung von Mieten und die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens verlangt.