Angst im Nacken

REUTERS/Youssef Boudlal Ein Wohnblock im Pariser Vorort Choisy-le-Roi (23.7.2013)

Die in Frankreich vor mehr als fünf Wochen wegen der Coronakrise verhängte Ausgangssperre lässt die sozialen Spannungen in den armen Banlieues der französischen Großtädte wachsen. Weil seither auch der Unterricht ausfällt, haben die Kinder der in den Betonburgen der sechziger Jahre zusammengepferchten Familien keinen Zugang mehr zu den Schulkantinen. Die am Existenzminimum lebenden Eltern haben Probleme, ihren Nachwuchs zu ernähren. Den Menschen, die dort trotzdem jeden Morgen den Bus und die Metro besteigen, um für Niedriglöhne in Krankenhäusern, Verkehrsbetrieben oder in der Müllentsorgung zu arbeiten, sitzt täglich die Angst vor der Infektion im Nacken. Polizeigewalt verschärfte am vergangenen Wochenende die Situation im Norden von Paris.

Im Vorort Villeneuve-la-Garenne stießen am Wochenende Polizei und Bewohner der berüchtigten, in den fünfziger und sechziger Jahren aus dem Boden gestampften Wohnmaschinen zusammen. Zivile Agenten der Nationalen Ordnungskräfte hatten am Sonnabend einen Motorradfahrer durch offenbar absichtliches Öffnen ihrer Fahrzeugtür zu Fall gebracht und schwer verletzt. Eine Provokation für die Menschen, die dort in kilometerlangen Blöcken in winzigen Wohnungen untergebracht sind und von den einschränkenden Maßnahmen der Regierung besonderst hart getroffen werden. Einige von ihnen bewarfen die von der Pariser Polizeipräfektur entsandten uniformierten Einheiten an jenem Abend und in den folgenden 24 Stunden mit Steinen und Feuerwerkskörpern. In der Nacht zum Sonntag griff die Gewalt auf die benachbarten Banlieues in Aulnay-sous-Bois und Saint-Denis über.

Im gesamten nördlichen Pariser Einzugsbereich brannten bis zum Montag Autos und Müllcontainer, die Demonstranten verlangten Aufklärung über den Fall des Motorradfahrers. Sie forderten zudem finanzielle Unterstützung für die kinderreichen Familien. In den riesigen Wohnblocks mit Namen wie La-Seine-Sablière oder La Caravelle hausen mehr als zehntausend Menschen, die zumeist aus den ehemaligen französischen Kolonien in Afrika und Übersee stammen. Der Anteil an sogenannten HLM-Wohnungen (für »Habitation à Loyer Modéré«) – karge Unterkünfte mit relativ niedrigen Mietpreisen – beträgt in Villeneuve-la-Garenne nahezu 60 Prozent.

Ihre Beschäftigung im Dienstleistungsgewerbe zwingt die meisten erwachsenen Bewohner, sofern sie nicht ohnehin arbeitslos sind, in Bussen und Vorortzügen zur Arbeit zu fahren. Seit Beginn der Gesundheits- und Systemkrise hat sich das Angebot der öffentlichen Verkehrsbetriebe um bis zu 85 Prozent verringert. Die Menschen müssen sich daher – während die Regierung zum Schutz vor Infektion gleichzeitig Ausgangs- und Kontaktsperre verordnet hat – in die wenigen Busse und Schienenfahrzeuge drängen. Ein Graus für alle, die damit ihre Familien zu Hause einem erhöhten und schwer einzuschätzenden Risiko aussetzen.

Staatschef Emmanuel Macron und seine Regierung scheint das nicht weiter anzufechten. Statt sich den Sorgen seiner bitterarmen Landsleute vor den Toren der Metropole zu öffnen, ließ er am Montag den Protestierenden durch Camille Chaize, seine Staatssekretärin im Innenministerium, drohen: »Diese Umtriebe sind natürlich unzumutbar und verlangen ein strenge Antwort«.