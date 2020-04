Verband: Mittelstand auf Talfahrt

Berlin. Der Mittelstand sei infolge der Coronakrise laut einer Konjunkturumfrage auf Talfahrt. Demnach rechnen 82 Prozent der Firmen in diesem Jahr mit sinkenden Umsätzen, 86,5 Prozent mit sinkenden Erträgen. »Für viele Unternehmen ist noch kein Licht am Ende des Tunnels in Sicht«, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbundes e. V., Ludwig Veltmann, am Dienstag in Berlin. »Wir erleben im Mittelstand derzeit eine wirtschaftliche Talfahrt mit bedrohlichem Ausmaß.« (dpa/jW)