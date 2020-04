Beschäftigte kampfbereit

Stefan Puchner/dpa Nach dem Willen der Konzernbosse soll im Voith-Werk in Sonthofen bald nicht mehr produziert werden

Das Signal ist klar: Streik, unbefristet. Der Bundesvorstand der IG Metall in Frankfurt am Main beschloss am Montag nachmittag, dass nach der Urabstimmung der Belegschaft die Arbeit beim Maschinenbauer Voith in Sonthofen im Oberallgäu niedergelegt werden soll. »Streikbeginn ist im Verlauf dieser Woche«, bestätigte Pressesprecher Timo Günther von der IG Metall Bayern am Dienstag im jW-Gespräch. Bis dahin soll aber noch die Tür für Verhandlungen mit der Konzernspitze einen Spaltbreit offengehalten werden, so Günther.

Bei der Urabstimmung Ende vergangener Woche hatten 98 Prozent der IG-Metall-Mitglieder des Unternehmens für einen Streik votiert. Die Wahlbeteiligung lag Günther zufolge bei 100 Prozent. Ein Votum, das coronabedingt unter besonderen Vorzeichen stand. Erstmals führte die IG Metall eine Urabstimmung per Briefwahl durch.

Zentrales Ziel der Metaller ist der Erhalt des Werks. Nicht irgendeines Werkes. Der Standort existiert seit 500 Jahren, war ursprünglich ein Erzwerk, erzählt Günther. Deshalb sprechen die Beschäftigten und Einheimischen auch von »unserem Hüttenwerk«. »Die Identifikation mit dem Standort«, so Günther, »ist extrem hoch.« Kein Wunder: Voith ist in Sonthofen und Umgebung mit rund 500 Arbeitsplätzen der größte »Arbeitgeber« in der Region.

Die Vorgeschichte des Konflikts: Die Konzernleitung hatte im Oktober 2019 ihre Schließungspläne für Sonthofen bekanntgegeben. Tenor: Das Werk produziere nicht wirtschaftlich, die Fertigung werde an andere Standorte verlagert. Das sei ein Totschlagargument, so Günther: »Das übliche, was einer Unternehmensführung dann einfällt.« Die IG Metall hält dagegen. Demnach erreichte der Sonthofener Standort 2019 seine Umsatzziele und schrieb schwarze Zahlen. Und dennoch will die Konzernspitze die Fertigungsanlage dichtmachen.

Der Gewerkschaftsfunktionär vermutet folgendes: »Andere Standorte bei Voith sind nicht ausgelastet.« Offenbar wolle das Management durch die Verlagerung freie Produktionskapazitäten anderswo besser auslasten. Voith ließ bis Redaktionsschluss eine schriftliche jW-Nachfrage dazu unbeantwortet.

Seit der Bekanntmachung des Schließungsplans kämpfen IG Metall und Beschäftigte um den Betrieb, »um dessen Erhalt, nicht um einen Sozialtarifvertrag«, betonte Günther. Im vergangenen Dezember liefen mehr als 1.000 Menschen zum Protest vor der Voith-Zentrale im baden-württembergischen Heidenheim auf. »Wir spüren eine große Solidaritätswelle«, sagte Günther, »in der Bevölkerung und über lokale Parteigrenzen hinweg.« Nicht nur das: »Wir können auch in Coronazeiten einen Arbeitskampf organisieren«, betonte Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, am vorigen Sonnabend in einer Pressemitteilung. Sechsmonatige Gespräche mit dem Management hätten zu nichts geführt. »Das Unternehmen hat ein Alternativkonzept der IG Metall abgelehnt, das Einsparungen bringen und den Standort sichern würde«, so Horn.

Das Unternehmen kritisierte den Streikbeschluss am Montag abend in einer Stellungnahme. »Eine Eskalation in Form eines Streiks ist aus Sicht des Unternehmens wegen der hiermit verbundenen Schäden gerade für den Standort Sonthofen und seine Mitarbeiter das falsche Mittel.« Diese Aussage entbehre nicht einer gewissen Komik, sagte Günther: »Schließlich will ja der Konzern hier ein Produktionsende.«

Zum Organisationsgrad der IG Metall bei Voith will Günther nichts sagen, das würde nur der Gegenseite helfen. Eine gelbe arbeitgeberfreundliche Pseudogewerkschaft gebe es in Sonthofen aber nicht.

Nur: Wie soll der Streik ablaufen? »Coronakonform«, sagte Günther. Das heißt? »Es wird keine großen Streikversammlungen, keine Demonstrationen vor dem Werksgelände geben.« Streikposten indes schon, »damit niemand raus noch rein kann«, so Günther. Die Kommunikation laufe über virtuelle Kanäle – oder klassisch über Telefonketten. »Die Beschäftigten und wir als IG Metall in Bayern sind absolut optimistisch, dass wir den Streik konsequent durchziehen können.« Das bedeutet konkret? »Wir sind vor Ort stark genug, um das Werk komplett stillzulegen.«