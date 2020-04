Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild Sie »Seebrücke«-Bewegung hat es vielerorts vorgemacht: Demonstrieren mit Abstand und Mundschutz (hier am 18.4.2020 in Halle)

Vielfach werden Forderungen laut, die Maßnahmen im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung der Coronapandemie aufzuweichen. Zu Recht?

Nein. Der Schutz der Bevölkerung vor der Pandemie muss allen anderen Maßnahmen übergeordnet werden.

Heißt das im Umkehrschluss, dass Ihnen Grundrechte wie das auf Versammlungsfreiheit gleichgültig sind?

Das bedeutet es ganz und gar nicht. Jede Maßnahme der Bundesregierung muss kritisch begleitet werden. Die aktuellen Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte sind schwerwiegend. Sie müssen zeitlich begrenzt und verhältnismäßig sein. Es gibt aber auch ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und ein Recht auf eine ordentliche Gesundheitsversorgung. Das kann man ja nicht einfach beiseite schieben. Ein bisschen mehr Rücksichtnahme und Sachverstand würde in dieser tatsächlich sehr schwierigen Lage manchen Personenkreisen gut zu Gesicht stehen.

Was meinen Sie damit?

Auf verschiedenen Internetseiten gibt es kein Halten mehr. Verschwörungstheorien, Wahnhaftigkeit und Irrsinn lösen sich in vielen Statements ab. Wer jetzt davon faselt, dass das Coronavirus bewusst in Laboren entwickelt worden sei, um hier eine Militärdiktatur zu errichten, es gar nicht existent oder vollkommen ungefährlich sei, verlässt deutlich den Boden dessen, was ich zu diskutieren bereit bin. Und diese Melange aus Menschen, die ganz offensichtlich unter Wahnvorstellungen leiden, extrem Rechten und Personen, die sich vielleicht selbst noch der linken Szene zugehörig fühlen, erschreckt mich. Noch mal: Die derzeitige Situation ist schlimm und gefährlich genug. Aber es muss doch jetzt darum gehen, die Menschen zu schützen, das Gesundheitssystem aus- und Solidarität für die Menschen aufzubauen, die dringend auf Hilfe angewiesen sind. Oder glaubt hier jemand, die Bundesregierung würde die Wirtschaft runterfahren und Gottesdienste untersagen, wenn nirgendwo eine Gefahr bestünde?

Spielt der Kampf um Freiheitsrechte in Ihren Überlegungen eine Rolle?

Und ob. Es handelt sich dabei sogar um den Kampf für Grundrechte. Pflegekräfte, Paketboten, Verkäuferinnen, Sozialarbeiterinnen, Erzieherinnen und Mitarbeitende der Müllabfuhr haben das Grundrecht auf eine ordentliche Bezahlung und auch den notwendigen Gesundheitsschutz. Besonders gefährdete Gruppen wie betagte, beeinträchtigte und chronisch erkrankte Menschen haben das Recht, geschützt und fachgerecht versorgt zu werden. Und auch darauf, dass junge und gesunde Menschen, die seltener von einem schwerwiegenden Krankheitsverlauf betroffen sind, sich solidarisch zeigen, anstatt sich darüber auszulassen, dass es ein schwerer Eingriff in ihre Grundrechte sei, ihr Bier nicht in Großgruppen trinken zu dürfen und mal ein paar Wochen auf Klubbesuche verzichten zu müssen. Wer jetzt darüber schwadroniert, dass Alte und Kranke ja einfach zu Hause bleiben könnten und das Leben für den Rest der Bevölkerung dann schließlich normal weitergehen könne, offenbart ein Menschenbild, welches, konsequent zu Ende gedacht, faschistoid ist. Offensichtlich meinen einige Herrschaften, mittlerweile darüber entscheiden zu können, wer lebenswert sei und wer nicht. Das kann ich so nicht stehenlassen! Das können besagte Kreise dann ja mal den Pflegekräften und Angehörigen der Opfer in Italien mitteilen. Es erschreckt mich, dass die vielgepriesene internationale Solidarität offenbar auch manchen – ich würde sagen: ehemaligen – Linken verlustig gegangen ist.

Wie stehen Sie zu Demonstrationen anlässlich des 1. Mai?

Wir haben in der BRD kein totales Versammlungsverbot. Diese Falschbehauptung wird auch durch ständige Wiederholung nicht wahrer. Das hat das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung erst kürzlich ins Stammbuch geschrieben. Es gibt die Möglichkeit, unter Wahrung des Gesundheitsschutzes zu protestieren. Das muss man auch nutzen! Man kann sich beispielsweise an verschiedenen Stellen der jeweiligen Städte solidarisch mit Pflegekräften zeigen, ein Ende der Privatisierungen des Gesundheitssystems oder mehr Gehalt und Gerechtigkeit für die wirklich systemrelevanten Arbeitskräfte fordern und auch gegen Militarisierung und Krieg protestieren. Das alles ist sogar dringend erforderlich. Aber warum muss man zu Großdemonstrationen aufrufen, um sich selbst und eben auch andere in Gefahr zu bringen? Dafür habe ich keinerlei Verständnis. Viele Menschen – vor allem die, die auf Unterstützung angewiesen sind – sind stark verunsichert, dass muss man doch nicht noch anheizen. Man kann auch eine explizit linke Politik machen und zugleich verantwortungsvoll agieren. Das scheint mir aber für einige außerparlamentarische Linke eine größere Herausforderung darzustellen. Unser Parteivorstand hat Mitte April die Landes- und Kreisverbände aufgerufen, zum 1. Mai – unter der Einhaltung der Abstandsregeln – politische Aktionen zu organisieren. Das können kollektive Aktionen sein, bei denen keine Ansteckungsgefahr droht und die in Absprache mit Gewerkschaften, befreundeten Verbänden und sozialen Bewegungen stattfinden sollen. Das werden sicherlich viele Parteimitglieder genauso handhaben.

Interview: Markus Bernhardt