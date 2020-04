Verdi gegen Zustellung von Paketen am Sonntag

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi sieht keine Notwendigkeit für bundesweite Ausnahmeregelungen über eine Sonntagszustellung von Paketen. Ein Sprecher des Bundesvorstands sagte am Dienstag auf Anfrage der dpa: »Aufgrund der bestehenden Kontaktbeschränkungen während der Coronapandemie ist in der Zustellung die Erreichbarkeit der Kundinnen und Kunden an den Werktagen sehr hoch«. Sollte es erforderlich sein, aus Gründen des Gesundheitsschutzes regional die Zustellung am Sonntag zu organisieren, so müsse dies vorher mit den örtlichen Betriebsräten abgestimmt werden, sagte der Verdi-Sprecher weiter. (dpa/jW)