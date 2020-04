Ölpreis auf Rekordtief gesunken

München. Der historische Ölpreisabsturz in den USA mit teilweise negativen Preisen wirkt sich voraussichtlich nicht an deutschen Zapfsäulen aus. Die betroffene, in den USA relevante Ölsorte WTI sei »nicht entscheidend für den deutschen Markt«, sagte ein Sprecher des ADAC am Dienstag. Hierzulande komme es vielmehr auf die Nordseesorte Brent an. Deren Preis liege derzeit »oberhalb des Tiefs von Ende März«. Auch der Mineralölwirtschaftsverband MWV verwies auf Brent als für Europa entscheidende Sorte. Der im Tagesverlauf auslaufende Mai-Kontrakt auf die US-Ölsorte WTI notierte am Dienstag bei minus 4,43 Dollar je Barrel (159 Liter), nachdem sein Preis am Montag erstmals in den negativen Bereich und auf minus 40,32 Dollar gerutscht war. (dpa/Reuters/jW)