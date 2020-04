Am Tisch mit Gianni

DB Kunz/Fotoagentur_Kunz/dpa Sind fein raus: Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger, Franz Beckenbauer und Horst R. Schmidt (v. l. n. r.) können nicht mehr belangt werden

Die Uhr tickt, die Verjährung der Vorwürfe rückt immer näher – und der Schweizer Justiz sind im »Sommermärchen«-Prozess die Hände gebunden. Zwar sollte die seit Mitte März ausgesetzte Verhandlung vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona am Montag wieder aufgenommen werden, doch dazu kam es nicht. Bis zum 26. April herrscht in der Schweiz noch strikter Corona-Lockdown – und tags darauf verjähren die mutmaßlichen Straftaten im Kontext der dubiose Millionenzahlungen vor der Fußball-WM 2006 in der Bundesrepublik.

»Wenn es verjährt ist, kann ich keinen Freispruch kriegen, der natürlich sonst zwingend wäre«, sagte der frühere Präsident des Deutschen Fußballbundes, Theo Zwanziger, der zusammen mit seinem Nachfolger Wolfgang Niersbach, dem früheren DFB-Generalsekretär und -Schatzmeister Horst R. Schmidt sowie dem Ex-FIFA-Generalsekretär Urs Linsi angeklagt ist, dem Sportinformationsdienst und moniert Fehler bei den Ermittlungen.

In der Tat wird von der Schweizer Justiz, insbesondere der anklagenden Bundesanwaltschaft (BA), ein miserables Bild zurückbleiben. Zwar begründete das Bundesstrafgericht die Aussetzung des Prozesses am 17. März vordergründig mit der »außerordentlichen Lage« durch das neuartige Coronavirus und den Restriktionen des Bundesrates. Doch daran wird es nicht liegen, sollte es zu keinem Urteil kommen. Denn das Gericht beanstandete offenbar auch Mängel in der Arbeit der BA.

Es seien »Umstände zutage« gekommen, »die umfassende Beweisverwertungsverbote zur Folge haben könnten«, hatte das Bundesstrafgericht geschrieben. Nun wird das gravierende Ausmaß dieser Umstände immer klarer. Es geht um nicht protokollierte Geheimtreffen des Bundesanwalts Michael Lauber mit FIFA-Präsident Gianni Infantino. Der Weltverband FIFA tritt in dem Prozess wie der DFB als Privatkläger auf.

Wie die Süddeutsche Zeitung nun berichtete, soll an einem dieser Treffen am 16. Juni 2017 im Berner Nobelhotel Schweizerhof – das alle Beteiligten vergessen haben wollen – auch Cedric Remund teilgenommen haben. Der 38jährige leitet in der BA zahlreiche Verfahren im Bereich Fußball, darunter auch jenes zum »Sommermärchen«. Sollte der ermittelnde Staatsanwalt tatsächlich bei diesem Treffen gewesen sein, wäre der Skandal perfekt: Der »Sommermärchen«-Prozess wäre wie auch viele weitere Verfahren ruiniert.

Schon zuvor hatten die Behörden keinen guten Eindruck hinterlassen. Die Schlüsselfiguren rund um die ominöse Schieberei von 6,7 Millionen Euro im Vorfeld der Heim-WM 2006, allen voran der frühere Leiter des Organisationskomitees Franz Beckenbauer und der katarische Skandalfunktionär Mohamed bin Hammam, spielten im Prozess von vornherein keine Rolle. Dazu zogen sich die Ermittlungen in dem am 6. November 2015 eröffneten Verfahren und die Anklageerhebung viel zu lange hin. Erst am 9. März dieses Jahres, eineinhalb Monate vor der Verjährungsfrist, startete die Verhandlung im Tessin. Nun ist das Rennen gegen die Zeit nicht mehr zu gewinnen. Zu einer Verlängerung der Verjährungsfrist wird es jedenfalls nicht kommen. (sid/jW)