Mietergewerkschaft in Gründung

Berlin. Nach Frankfurt am Main soll auch in Berlin eine Mietergewerkschaft gegründet werden. »Wir arbeiten jetzt mit Hochdruck an dem Projekt«, schrieben die Initiatoren am vergangenen Mittwoch in einer Stellungnahme via Twitter. Fehlender kostengünstiger Wohnraum, Mieterhöhungen und Zwangräumungen prägen den Berliner Wohnungsmarkt. Deshalb zählen zum hiesigen Gründerkreis zahlreiche Aktvisten bestehender Mieterinitiativen. Die Gewerkschaftsgründung solle aber nicht überstürzt erfolgen, hieß es auf jW-Nachfrage am Montag. Das im Aufbau befindliche basisgewerkschaftliche Projekt braucht zunächst »ein stabiles Fundament«, so ein Aktivist gegenüber dieser Zeitung. (jW)