Verdi: Soloselbständige unterstützen

Berlin. Verdi unterstützt den Vorstoß der Wirtschaftsminister der Länder, coronabedingte Auftrags- und damit einhergehende Einkommenseinbrüche für Soloselbständige abzufedern. Dieses soll mittels eines pauschalen Soforthilfebetrages von 1.000 Euro monatlich von Mai bis Juli geschehen. »Die bereits bestehenden Programme des Bundes für kleine und mittlere Betriebe sind darauf ausgerichtet, definierte Betriebsausgaben auszugleichen, etwa Mietkosten«, so der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke am vorigen Freitag in einer Mitteilung. Das Problem: Bei Soloselbständigen sei »Privates« und »Berufliches« oft miteinander verquickt, deshalb erfüllten sie nicht die bestehenden Voraussetzungen für Soforthilfen des Bundes. »Hier herrscht echte Not«, so Werneke weiter. (jW)