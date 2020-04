Tote in Kauf genommen

Umit Bektas/REUTERS Tödlicher Bausektor: Früherer Atatürk Airport in Istanbul wird zum Krankenhaus umgebaut (09.04.2020)

Am 10. April verkündete das Innenministerium in der Türkei eine 48stündige Ausgangssperre für alle Großstädte. Dadurch sollte die Ausbreitung der Coronavirusinfektionen eingedämmt werden. Obwohl Ausnahmen nur für die Gesundheits-, Wasser-, Strom- und Gasversorgung sowie die Produktion grundlegender Nahrungsmittel vorgesehen waren, wurde Medienberichten zufolge auch in »nicht systemrelevanten« Wirtschaftszweigen weitergemacht.

Dazu zählte die Arbeit auf verschiedenen Baustellen, wie die Gewerkschaft Dev-Yapi-Is am 11. April gegenüber jW berichtete. Um die Coronakrise zu entschärfen, hatte die Regierung angekündigt, bisher anderweitig genutzte Gebäude in Krankenhäuser umzufunktionieren, wie den ehemaligen »Atatürk«-Flughafen in Istanbul. Bereits im Bau befindet sich das neue staatliche Krankenhaus in Basaksehir. Damit dort auch während der Ausgangssperre die Arbeiten vorangehen konnten, hatte der Gouverneur eine Sondergenehmigung erlassen.

Es gibt aber gerade in der Baubranche, nicht nur einer der größten, sondern für die Beschäftigten schon bislang auch gefährlichsten Wirtschaftsbereiche, leider zusätzliche und unnötige Risiken. 2019 waren von insgesamt 1.736 durch Arbeitsunfälle ums Leben gekommenen Personen 336 auf dem Bau tätig. Zu Beginn der vergangenen Woche verstarb der 33 Jahre alte Hasan Oguz. Er war Vertreter von Dev-Yapi-Is für den europäischen Teil von Istanbul und arbeitete auf der Baustelle des »Galataport«, eines Hafens für Kreuzfahrtschiffe mitten in Istanbul, der eigentlich in diesem Monat eröffnet werden sollte. Oguz hatte bereits eine Vorerkrankung, die seine Ausmusterung aus dem Militärdienst zur Folge hatte. Auf der Baustelle erlitt er einen Herzinfarkt, als Todesursache wurde eine »ansteckende Krankheit« vermerkt, alles deutet auf Covid-19 hin. Aus Protest gegen fehlende Schutzmaßnahmen haben die Arbeiter deshalb die Baustelle bis Anfang Mai stillgelegt. Sie kritisieren seit Wochen, dass nachgewiesene Infektionen ihrer Kollegen zu keinerlei Maßnahmen führen würden.

Der Vorsitzende von Dev-Yapi-Is, Özgür Karabulut, sagte in seiner Trauerrede am 14. April vor den Streikenden am »Galataport«: »Schuld an Hasans Tod sind diejenigen, die sagen, dass sich die Räder weiterdrehen müssen«. Ihre Trauer sei groß, doch die Wut noch größer, »sie wird unseren Kampf bestärken«.

Ein weiteres Beispiel: Als am 10. April eine Ausgangssperre verkündet wurde, bereiteten sich die Arbeiter der Haribo-Fabrik im Istanbuler Viertel Hadimköy gerade auf den Schichtwechsel vor. Von 23 Uhr abends bis 7 Uhr morgens des Folgetages hätten sie Süßigkeiten produzieren sollen – die ja kaum als »systemrelevant« eingestuft werden können. In der Onlineausgabe der linken Tageszeitung Evrensel am 11. April berichtete ein Arbeiter aus der Fabrik, dass sie erst um 4 Uhr morgens das Werk verlassen konnten, nachdem sie die Produktionsleitung auf die Ausgangssperre hingewiesen hatten. Auf jW-Nachfrage am 14. April bei Haribo (Deutschland) hieß es, die Ausgangssperre sei am Freitag sehr kurzfristig angekündigt worden, erst um 23 Uhr sei man über konkrete Angaben informiert gewesen. Die Werksleitung habe unverzüglich gehandelt und damit begonnen, die Anlagen im Werk Istanbul herunterzufahren, jedoch könne die Produktion nicht innerhalb einer Stunde gestoppt werden.

Die Arbeiter bei Haribo in Istanbul sind in der Gewerkschaft Tekgida-Is organisiert, die zur regierungsnahen Gewerkschaftskonföderation Türk-Is gehört. Laut Evrensel-Bericht hätten sie bereits vor der Ausgangssperre versucht, Unterstützung von ihrer Gewerkschaft für mehr Schutz vor Infektionen zu bekommen – zwecklos.

Solidarisch zeigte sich hingegen Seyit Aslan, der Vorsitzende der Lebensmittelgewerkschaft Gida-Is, die Teil der Konföderation der Revolutionären Arbeitergewerkschaften der Türkei (DISK) ist. »Obwohl der Tarifvertrag dort mit Tekgida-Is geschlossen wurde, interessiert sich diese Gewerkschaft überhaupt nicht für ihre Mitglieder, sondern nimmt die Position der Chefs ein«, sagte Aslan am 12. April gegenüber jW. Mit ihren Problemen kämen die Arbeiter zur DISK-Gewerkschaft. Er kritisiert, dass die Sicherheitsvorkehrungen in der Lebensmittelproduktion vollkommen unzureichend sind. »Auf dem Arbeitsweg, während der Produktion und in der Pause gibt es keine Möglichkeit, Abstand voneinander zu halten«, erklärte Aslan.

Momentan kämpft die DISK vor allem darum, dass nicht unter Umgehung des Entlassungsverbots massenweise Arbeiter in unbezahlten Urlaub geschickt werden. Sie verlangt des weiteren, sämtliche »nicht systemrelevante« Produktion einzustellen – bei vollem Lohnausgleich für die Beschäftigten.