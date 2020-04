Zeitbombe auf hoher See

Reederverband/dpa Crewmitglieder der »Essen Express« stehen mit Mundschutz auf der Kommandobrücke (8.4.2020)

Die im Dunkeln sieht man nicht – auch wenn in Brechts Mackie-Messer-Moritat von Seeleuten nicht die Rede ist: Rund 1,2 Millionen sind es, die – plakativ formuliert, im Dunkel der Schiffsbäuche – aktuell auf mehr als 50.000 Handelsschiffen für weltweiten Warenaustausch sorgen. Ihr Job ist hart, Arbeitsbedingungen und Bezahlung lassen oft zu wünschen übrig, insbesondere unter den auch bei deutschen Reedern beliebten Billigflaggen. Die Coronapandemie indes sorgt für eine teils schwer erträgliche Zuspitzung.

Wochenlang an Bord eines Schiffes, das ist Alltag. Aber die enormen Maßnahmen zur Covid-19-Abwehr führen dazu, dass rund 100.000 Seeleute weltweit in Häfen und auf Schiffen festsitzen, ohne Ablösung: Teils kommen sie nicht von Bord, teils finden sie keinen Flieger, der sie zu ihren Familien nach Hause bringt, und ihre Ablösung kann nicht anreisen. Da die Reeder aufwendigere Modi des Crewwechsels nicht bezahlen wollen, müssen Zigtausende Seeleute ohne Erholung monatelang weiterfahren. Die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) kritisiert einseitige Bemühungen von Regierungen um die Rückführung von Kreuzfahrtpassagieren: »Seafarers are not second-class citizens«.

Moderne Logistik verkürzt zwar drastisch die Liegezeiten von Schiffen in den Häfen, trotzdem gibt es immer auch Verschnaufpausen – Landgang: Einkaufen, was es an Bord nicht gibt; kurzzeitige Entspannung etwa in den Seemannsmissionen, wo mit der Familie telefoniert werden kann, was an Bord häufig nicht oder nur mit hohen Kosten möglich ist. Aber die Covid-19-Abwehrmaßnahmen zwingen Seemannsmissionen, ihren Betrieb vorübergehend einzustellen. Hafenverwaltungen verwehren die Erlaubnis zum Landgang.

Drastisch eingeschränkt wurden die Landgangsrechte der Seeleute bereits vor etlichen Jahren, als die USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001 mit dem »International Ship and Port Facility Security Code« (ISPS) ein weltweites System der Abschottung aller Handelshäfen erzwangen. Covid-19 verschärft dies alles, mit schwerwiegenden Folgen: Handelsschiffe haben in der Regel keinen Arzt an Bord, so bedeutet Landgang (sofern gestattet) für Seeleute immer auch die Möglichkeit, sich qualifiziert medizinisch behandeln zu lassen. Abfindungen für all diese Unbill erhalten die wenigsten Seeleute, manche Experten befürchten bereits Sicherheitsrisiken im Seeverkehr durch Stress, Übermüdung und Depression.

Die Gewerkschaften sind alarmiert. Vor Ostern appellierte die Fachgruppe Maritime Wirtschaft der Gewerkschaft Verdi an die Politik, Seeleuten einen besonderen Status zuzuerkennen: Das soll grenzüberschreitende Crewwechsel und Heimreisen ebenso garantieren wie uneingeschränkten Landgang – »unter Berücksichtigung allgemeiner Sicherheitsstandards« – und ärztliche Versorgung in den Häfen. Zugleich mahnte Verdi die Reeder, ihren Seeleuten kostenlose Kommunikation an Bord zu gewähren und für den Schutz der Beschäftigten zu sorgen. Nahezu zeitgleich wandte sich in London die ITF, der auch Verdi angehört, an die Regierungen der G-20-Industrienationen – und zwar gemeinsam mit dem Reederverband ICS (International Chamber of Shipping): Seeleute stellten das »Lebenselixier der Weltwirtschaft« dar und garantierten generell das Funktionieren komplexer Lieferketten, sie sollten daher als »Schlüsselpersonal« eingestuft werden. Eine globale Strategie müsse Crewwechsel, Versorgung, Kommunikation und auch regelkonforme Freizügigkeit in den Häfen gewährleisten. Zur schnellen Umsetzung forderten ITF und ICS sowohl nationale Maßnahmen als auch die Einrichtung einer speziellen G-20-Taskforce.

Führende Schiffsmanager, darunter auch deutsche, verlangen eine weltweite Regelung, um in Coronazeiten nicht nur schnellen Mannschaftsaustauch, sondern auch technische Hilfe etwa bei Inspektionen zu gewährleisten. Die Firmen, zu deren Hauptgeschäft die Bemannung von unter Billigflaggen fahrenden Schiffen gehört, kennen sich aus: Aktuelle Risiken für Gesundheit und Rechte der Seeleute könnten die Lieferketten bedrohen, heißt es. Auf See ticke eine Zeitbombe. Der aktuelle Fall des in Cartagena ermordeten Kapitäns der »Spirit of Hamburg« der Bremer Reederei Zeaborn ist ein Indiz: Während Kolumbiens Behörden von einer Tat durch Besatzungsmitglieder ausgehen, sieht Zeaborn nur einen »gewaltsamen Zwischenfall mit einem Eindringling«.

Maya Schwiegershausen-Güth, Leiterin des deutschen ITF-Vertragsbüros bei Verdi, sagte in einem Interview mit dem Spiegel vom 11. April: »Das Gute am Virus ist, dass jetzt mal Licht auf die unter Deck fällt«. Damit man die im Dunkeln endlich sieht ...