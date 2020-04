G 20: Schwächen in Gesundheitssystemen

Riad. Die Coronaviruspandemie hat nach Auffassung der G-20-Staaten »systemische Schwächen« in den weltweiten Gesundheitssystemen offenbart. Sie habe zudem Mängel in der Fähigkeit der »Weltgemeinschaft« gezeigt, die Bedrohung durch eine Pandemie zu verhindern beziehungsweise auf diese zu reagieren, erklärten die Gesundheitsminister der 20 sogenannten führenden Industrie- und Schwellenländer am Montag in einer gemeinsamen Erklärung. Die Ressortchefs hatten am Sonntag in einer Videokonferenz unter Leitung Saudi-Arabiens, das derzeit den G-20-Vorsitz inne hat, über die Lage beraten. (AFP/jW)