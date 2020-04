Regierungsanhänger in Brasilien protestieren

Brasília. Im Konflikt um den richtigen Umgang mit den Coronavirusinfektionen sind in Brasilien zahlreiche Regierungsanhänger auf die Straße gegangen und haben ein Eingreifen der Streitkräfte gefordert. Die Proteste am Sonntag (Ortszeit) in der Hauptstadt Brasília richteten sich gegen die von mehreren Provinzgouverneuren verhängten Ausgangsbeschränkungen und Ladenschließungen zur Eindämmung der Pandemie. Auch der ultrarechte Präsident Jair Bolsonaro war anwesend. (dpa/jW)