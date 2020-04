Afghanistan: Tode nach Gefechten

Kabul. Bei Gefechten im Nordosten Afghanistans sind in der Nacht zum Montag mindestens 19 Soldaten der Regierungstruppen getötet worden. Fünf weitere seien bei dem stundenlangen Schusswechsel in der Provinz Tachar verwundet worden, sagte ein Provinzsprecher am Montag. Verstärkungen seien angefordert worden. Ein Bezirksgouverneur äußerte die Sorge, dass das Gebiet jeden Moment in die Hand der Taliban fallen könne. Bereits am Wochenende waren fast 20 Soldaten bei Angriffen in mehreren Provinzen gestorben. Bis jW-Redaktionsschluss gab es jedoch noch keine offizielle Erklärung, wer für die Angriffe verantwortlich ist. (dpa/jW)