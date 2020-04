47 Tote nach Angriffen auf Dörfer in Nigeria

Kano. Bei Überfällen von Banden auf mehrere Dörfer in Nigeria sind 47 Menschen getötet worden. Wie die Polizei im nördlichen Bundesstaat Katsina am Sonntag mitteilte, hatten Männer auf Motorrädern gleichzeitig fünf Dörfer attackiert. Laut Augenzeugenberichten rückten die Kriminellen in der Nacht zum Sonnabend auf etwa 150 Motorrädern in die Dörfer ein. Sie zündeten die Häuser an und schossen auf die schlafenden Bewohner. Nach Angaben der Polizei sind die Banden auf Viehdiebstahl sowie Entführungen zur Lösegelderpressung spezialisiert. (AFP/jW)