Weitere Lockerungen in Teheran in Coronakrise

Teheran. Die iranische Hauptstadt Teheran hat weitere Einschränkungen im öffentlichen Leben gelockert, die im Zuge der Coronakrise verhängt worden waren. Am Montag durften auch größere Kaufhäuser, Einkaufspassagen und überdachte Basare wieder öffnen. Weiter geschlossen bleiben dagegen Fitnessstudios, sogenannte Food-Courts mit Restaurants und Garküchen sowie Schönheits- und Frisiersalons. Allerdings müssen Kaufhäuser und Passagen um 18.00 Uhr schließen, vier Stunden früher als vor der Coronakrise. Schon am Sonnabend hatten in Teheran viele Geschäfte und Betriebe wieder geöffnet. (dpa/jW)