Argentinien ringt mit Gläubigern

Esteban Collazo/Presidencia Argentina/dpa Beratungsgespräch der argentinischen Regierung zum Schuldenmoratorium.

Die Pläne Argentiniens, einen drohenden Staatsbankrott durch eine umfassende Umschuldung abzuwenden, stoßen auf den wachsenden Widerstand wichtiger ausländischer Investoren. Das Argentinian Creditor Committee (ACC), das die Interessen von achtzig Gläubigern – darunter auch der Vermögensverwalter Blackrock – vertritt und von der Schweizer Großbank UBS koordiniert wird, teilte am Montag mit, dass es die Vorschläge der Regierung ohne deren Bereitschaft zu umfassenden Wirtschaftsreformen rundweg ablehnt.

Die Regierung scheint auf diese Blockadehaltung vorbereitet zu sein. Wirtschaftsminister Martín Guzmán hatte am Sonntag in einem Interview gesagt, dass die großen Hedgefonds, Banken und Versicherer verlangen, was sie immer verlangen würden: »Um mehr zu kassieren, fordern sie noch größere fiskalische Einschnitte und verlangen damit von Argentinien dem Weg zu folgen, der uns in diese desaströse Situation geführt hat. Mit uns ist das aber nicht zu machen.« Die argentinische Regierung hatte in der vergangenen Woche konkrete Vorschläge vorgelegt, um die bevorstehende Zahlungsunfähigkeit zu verhindern. Diese sehen Entlastungen vor allem über eine Stundung und Reduzierung von den Zinszahlungen bei Staatsanleihen vor. So will Argentinien Zinszahlungen auf die ausländischen Anleihen im Gesamtwert von etwa 61 Milliarden Euro in den Jahren 2020 bis 2022 aussetzen und um insgesamt knapp zwei Drittel kürzen, wodurch die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas knapp 35 Milliarden Euro sparen würde.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte jüngst in Abkehr von seiner herkömmlichen Politik die Schuldenlast Argentiniens als untragbar und einen »bedeutenden Beitrag der privaten Gläubiger« für notwendig befunden. Angesichts dieser unerwarteten Rückendeckung verschärfen sich die offenen Drohungen des internationalen Kapitals gegenüber Buenos Aires: »Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie sich hier anlegen. Wir haben genug Ausdauer und können das aussitzen bis zur nächsten Regierung, die wie die vorherige etwas von den Märkten versteht«, attackierte ein führender Manager von Blackrock den argentinischen Wirtschaftsminister. (Reuters / jW)