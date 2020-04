jW

Schizophrene Allianz

Zu jW vom 16.4.: »BRD plant erste Lockerungen«

In vielen Betrieben und Büros ruht die Arbeit, in den Abfertigungshallen der Flughäfen gähnt Leere, auf den Straßen und Autobahnen gehört Stau zur Vergangenheit, der Konsum ist auf das Notwendigste beschränkt. Würde die Coronakrise nicht so viele oft ohnehin schon prekäre Existenzen bedrohen, könnten wir aufatmen. Im wörtlichen Sinne. Wird doch die Umwelt endlich wirksam entlastet, wächst die Hoffnung, der bedrohlichen Erderwärmung Einhalt gebieten zu können. Doch umgehend mobilisieren die Regierungen der Industrienationen unvorstellbare Milliardenbeträge, damit es schnell wieder so wie vor der Krise ist. Ist doch Wirtschaftswachstum für sie systemrelevant. Umweltschutz offensichtlich nicht. Zumindest, wenn man die von ihnen zur Bewältigung der Coronakrise und der Klimakrise aufgewendeten Finanzmittel miteinander vergleicht. Entsprechend sind sich Politik und Wirtschaft darin einig, das alte Produktions- und Konsumniveau schnell wieder erreichen und möglichst übertreffen zu wollen, um die Verluste aufzuholen. Der Zustimmung von Millionen Arbeitnehmern, Kleinselbständigen, Dienstleistern, kleinen Gaststättenbetreibern oder Ladeninhabern können sie sich dabei sicher sein. Fühlen sich doch besonders die ärmeren Schichten der Gesellschaft bedroht. So sind sich Profiteure und Benachteiligte des Wirtschaftssystems gleichermaßen in der Fortsetzung des fragwürdigen Wirtschaftswachstums einig. Die Profiteure in der Hoffnung, dass sich die Aktienkurse erholen und die Renditen wieder sprudeln; die Abhängigen und Benachteiligten, weil es für sie eine Existenzfrage ist. Eine geradezu schizophrene Zwangsallianz. Ebenso schizophren wie die Anbetung eines Wachstums um jeden Preis, eines verantwortungslosen Konsumismus. Ist es doch nicht mehr zu leugnen, dass sich die Menschheit ihrer Existenzgrundlagen beraubt, wenn sie so weitermacht. Wie aber kommen wir aus dieser Sackgasse heraus? (…) Dafür müssen sich die langfristigen Interessen der Mehrheit gegen die kurzfristigen Interessen der maßgebenden Kräfte in Politik und Wirtschaft durchsetzen. (…) Es braucht das Problembewusstsein einer Mehrheit, der die Zukunft ihrer Kinder und Enkel wichtiger ist als kurzsichtiger, letztlich auch kurzfristiger materieller Wohlstand. Diese Krise möge dazu beitragen.

Christian Helms, Dresden

Verleugnete Opfer

Zu jW vom 18./19.4.: Leserbrief »Vergessener Schwur«

Hans Schoenefeldts Kritik an der »Thüringer Erklärung« zur Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald vor 75 Jahren ist viel zu vorsichtig formuliert! Diese Erklärung kann auch die AfD unterschreiben, jemand mit auch nur ansatzweise vorhandener historischer Kenntnis jedoch nicht. Es sei denn, er hat, was er unterzeichnet, nicht gelesen. In der Erklärung, mittels ganzseitiger Anzeige auch in der FAZ vom 11. April 2020 veröffentlicht, werden die in Buchenwald Gefangenen, Gequälten und Umgebrachten aufgezählt. Es waren laut dieser Erklärung: »die deutschen und europäischen Juden, aber auch Sinti und Roma, Kranke und Behinderte, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, sozial Diskriminierte und alle, die im besetzten Europa oder als Deportierte im Reichsgebiet Zwangsarbeit leisten mussten«. Hiermit endet die Aufzählung der Opfer. Nun also wissen wir es: Kommunisten und Sozialdemokraten waren nicht dabei. Dank an Herrn Bodo Ramelow und alle weiteren Unterzeichner. (…)

Uwe Nebel, Mannheim

Doppelte Kapitulation

Zu jW vom 16.4.: »Die Schlacht um Berlin«

Im Artikel wird mitgeteilt, dass die »Kapitulationserklärung« in der Nacht vom 8. zum 9. Mai von Generaloberst Alfred Jodl und Hitlers Nachfolger Großadmiral Karl Dönitz in Karlshorst unterschrieben worden sei. Dies ist falsch. Diese Herren hatten den untauglichen Versuch unternommen, mit den Westalliierten in Reims einen Extravertrag zu unterzeichnen. General Dwight D. Eisenhower lehnte ab, und Stalin protestierte. Die bedingungslose Kapitulation wurde dann mit Verspätung um 0.50 Uhr am 9. Mai in Karlshorst durch Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel für die Wehrmacht, Generaloberst Hans-Jürgen Stumpff für die Luftwaffe und Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg für die Marine unterzeichnet, im Beisein des Marschalls der Sowjetunion Georgi Schukow, des britischen Luftmarschalls Arthur William Tedder, des US-amerikanischen Generals Carl Spaatz als Vertreters von Eisenhower und des französischen Armeegenerals Jean de Lattre de Tassigny.

Sebald Daum, Mansfeld

Denen oben Grenzen setzen

Zu jW vom 15.4.: »Blick von unten«

Was auch immer man kritisieren kann an der Schweiz, so ist doch die rein negative Betrachtung in Ihrer Beilage nicht gerechtfertigt und mehr als einseitig. Das althergebrachte, von linker Seite eingebrachte Kritikschema kennt man, neues kam kaum hinzu. Wozu also diese Beilage in einer Zeit, in der so viele Staaten um ihre Stabilität kämpfen, in der es um eine zukunftsweisende Politik ginge? In der Schweiz haben wir einen Aufbau der gesellschaftlichen Ordnung von unten her, von der Bevölkerung her. Zum Beispiel wurde vom Forschungsinstitut für Direkte Demokratie (…) die Entwicklung der Schweiz nachgezeichnet und dokumentiert. Es war stets ein Ringen, aber die »Oberen« wurden immer wieder in ihren Grenzen gehalten. Ganz im Gegensatz dazu Deutschland. Ein Obrigkeitsstaat par excellence, preußische Tugenden stehen wieder ganz oben in der Werteagenda der regierenden oder bald einmal regierenden Clique. (…)

Dr. Barbara Hug, Schweiz

Ab durch die Raute

Zu jW vom 15.4.: »Höhenflug durch Virus«

In einer Pandemie brauchen Politiker wie das Gespann Jens Spahn und Armin Laschet sich nur mäßig dämlich verhalten. Ein paar Grundkenntnisse im Rechnen sind nützlich. Schnell mit Subventionen winken und genügend lange die Massen in Schach halten, schon hat man große Zustimmung. Also ab durch die Raute!

Heinrich Hopfmüller, per E-Mail