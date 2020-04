Rainer Jensen/dpa »Nicht ausgerechnet hat Bérillon, wie viele Meerschweinchen ein deutscher Biertrinker an einem Abend töten kann«

Für »entsetzlich dumm« hielt Konrad Adenauer sie und bekannte: »Ich habe Angst vor den Deutschen.« Helmut Schmidt fürchtete ihre »Neigung zu Gefühlsüberschwang und Überheblichkeit«, Helmut Kohl bemängelte wenigstens ihre fehlende »Bescheidenheit«. Und was Dichter und Denker von ihrem dumm, überheblich oder wenigstens unbescheiden mit dem bewussten Beinamen sich schmückenden Volk hielten, geht schon gar nicht mehr auf eine Kuhhaut.

Man kann die Scheltworte als Geschmacksurteile abtun, doch dann lautet die nächste Frage: Wie sieht denn die Wissenschaft die Deutschen? Hier kommt nun der Franzose Edgar Bérillon zum Zug, seines Zeichens Psychiater, Gründer der »Société de psychothérapie et de pathologie comparée« und großer französischer Patriot. 1914 meldete er sich freiwillig an die Front, wurde zwar mit seinen 55 Jahren abgewiesen, stärkte aber dann die Heimatfront und hielt 1915 mehrere Vorträge über die Deutschen, die 1917 zu einem Buch zusammengefasst wurden. Einem schönen Buch, einem alten Buch, aber einem noch immer aufschlussreichen Buch.

Schließlich ist Bérillon Wissenschaftler, hält sich an die Fakten und kommt so zu objektiven Ergebnissen über seinen Forschungsgegenstand. Gewiss dürften manche Befunde schockieren, etwa: »Beim Deutschen ist alles plump und unharmonisch, weil seine Gesten und Bewegungen mit der Steifheit eines Hampelmanns ausgeführt werden«; und während die Franzosen an der »Feinheit ihrer Gelenke und den maßvollen Dimensionen ihrer Hände und Füße erkennbar sind«, befremden die Deutschen durch »die beträchtliche Breite des Nackens, die Stärke der Taille, die oft an die Rückenpartie eines Gorillas erinnert, und schließlich die übertriebene Ausbildung der Gesäßpartie.«

Deutsch sein heißt klobig sein, einen Quadratschädel und »Wurstfinger« haben und nach »ranzigem Fett, gemischt mit sauren Noten, wie sie einem in die Nase steigen, wenn man sich einer Kerzenfabrik nähert«, zu stinken. Die Deutschen selbst riechen es jedoch nicht, denn »die Nase der Deutschen wurde nicht zum Riechen erfunden. Es ist die Nase von Wachhunden, denen Takt und Gefühl fehlen und die ausschließlich mit Bellen und Beißen befasst sind.« Ebenso ausschließlich aber mit unmäßigem Fressen und Trinken. Fatal, denn das vergiftet den Harn – und »das bedeutet, dass man 45 Kubikzentimeter französischen Urin benötigt, um ein Kilogramm Meerschweinchen zu töten, das gleiche Ergebnis aber schon mit etwa 30 Kubikzentimeter deutschem Urin erzielt wird.«

Nicht ausgerechnet hat Bérillon, wie viele Meerschweinchen ein deutscher Biertrinker an einem Abend töten kann. Ein deutscher Wissenschaftler aber vermöchte das in geduldiger Fleißarbeit zu leisten, zu mehr ist er nicht imstande, ist es Bérillon doch ein Rätsel, »weshalb ein deutscher Doktor der Philosophie zwar nur drei Sekunden braucht, um einen halben Liter Bier hinunterzukippen, aber nicht weniger als eine Dreiviertelstunde, um die Bedeutung eines geistreichen Wortes zu erfassen.« Heißt: Dem disproportionierten Körper des Deutschen entsprechen seine minderen Geistesgaben; er ist unfähig zum schöpferischen Denken, zudem, schon die groben Gesichter verraten es, bar jeder »Anwandlung von Großzügigkeit« und ohne »ein Gefühl von Gerechtigkeit und Würde«, also auch charakterlich eine Niete.

So könnte man weiter und immer weiter zitieren und paraphrasieren und am eigenen Objekt lernen, wie grotesk Rassismus war, wenn man ihn aus der historischen Distanz und anderer Perspektive betrachtet, und ist. Der Hass auf den Erbfeind hat Bérillon damals gefährlich ernste, heute harmlos lustige Fehlurteile fällen lassen, Klischees und Stereotypien haben ihm den Blick auf anderes, vielleicht das Ganze verstellt.

Wer hasst, sieht durch eine Lupe groß ein Detail, aber nicht alles. Indes, das Detail kann stimmen! Klobig, gefräßig, versoffen, von tierischem Ernst und ohne Gespür für die eigene Lächerlichkeit, für Selbstironie (»Der Deutsche, gleich welcher sozialen Gruppe er angehört, hat keinen Begriff davon, wann man sich lächerlich macht«) – solche Leut’ gibt es; den Klotzkopf mit Stiernacken sieht man auf Neonazidemonstrationen zuhauf, und »der systematisch gepflegte Rassenstolz« ist in der AfD eingewurzelt. Wenn schließlich, letztes Beispiel, Bérillon behauptet, für den Deutschen ist »die Darmfunktion das primum movens jeglicher Lebenstätigkeit, der auserwählte Mittelpunkt jeglichen Genusses«, so fällt einem gleich der sehr deutsche Bestseller »Darm mit Charme« ein.

Niemand ist vollkommen, schon gar nicht Nationen. Jede hat das Recht, durch den Kakao gezogen zu werden, allen anderen voran die eigene. Dieses Gespür für die eigene Lächerlichkeit, für Selbstironie fehlte Bérillon freilich völlig, er pflegte mit tierischem Ernst seinen Rassenstolz. So ist sein Buch nebenbei der unfreiwillige Beweis, wie dumm Nationalismus und Ausländerhass sind.