Wettstreit um digitale Währungen

Erin Scott/REUTERS Private Weltwährung? Facebook-Chef Mark Zuckerberg während einer Anhörung des US-Senats vor dem Bild einer Libra-Note, dem »Zuck Buck« (Washington, 23.10.2019)

Facebook hat die Pläne zur Einführung einer eigenen Digitalwährung abgeschwächt. Dafür könnte der Konzern aber möglicherweise ein weltumspannendes Zahlungsnetzwerk mit günstigen Konditionen anbieten, berichtete die Neue Zürcher Zeitung am Samstag.

Die ursprünglichen Facebook-Pläne sahen vor, dass die Kryptowährung Libra an einen Korb von Währungen und Staatsanleihen gekoppelt werden sollte. Doch gegen das Vorhaben des US-Internetkonzerns mit seinen rund 2,5 Milliarden Nutzern hatten Politiker, Notenbanken und Finanzaufseher protestiert.

Wie die »Libra Association« am Donnerstag in Genf jedoch mitteilte, sehen die neuen Pläne jetzt Cyberdevisen vor, die an einzelne Währungen wie möglicherweise den Euro, den Dollar oder an das britische Pfund angebunden sind. Daneben soll es eine überarbeitete Libra-Version geben, die aus solchen individuellen Cyberdevisen zusammengesetzt ist und etwa für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr genutzt werden könnte. Libra soll künftig über Messenger- und Whatsapp-Dienste angeboten werden.

Die Einführung wird für den Zeitraum von Mitte November bis Jahresende angestrebt. Die Gesellschaft hat in der Schweiz bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) einen Antrag für die Bewilligung als Zahlungsmittel gestellt. Die Finma teilte mit, das vorgelegte Gesuch unterscheide sich deutlich von dem ursprünglich eingereichten Projekt. Sie werde den Antrag eingehend analysieren. Die geplante internationale Reichweite des Projekts mache allerdings ein international koordiniertes Vorgehen unverzichtbar.

Sylvia Garcia, Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus von der Demokratischen Partei, kritisierte am Donnerstag, dass die aktuellen Änderungen nichts an der Einstufung der Libra änderten. Ihrer Meinung nach handele es sich bei dem Projekt eindeutig um ein Wertpapier, berichtete das auf Kryptowährungen spezialisierte Onlineportal BTC-Echo.de am Sonntag.

Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) zeigte sich alarmiert: »Würden die neuen Vorschläge in die Tat umgesetzt, könnten sich die Kräfteverhältnisse unter den Zahlungsdienstleistern in Europa massiv verschieben«, erklärte Andreas Krautscheid vom BdB am Donnerstag. »Das ist ein erneuter Weckruf für Politik und Zentralbanken: Europa und Deutschland dürfen bei digitalen Zahlungssystemen für ihre Wirtschaft nicht noch weiter in Abhängigkeit von amerikanischen oder chinesischen Anbietern geraten und weiter an digitaler Souveränität verlieren.« Die Europäische Zentralbank und die Bundesbank prüfen, ob eine Art »digitaler Euro« sinnvoll sein könnte. Die chinesische Regierung hatte am Donnerstag mitgeteilt, sie habe mit der Ausgabe der ersten staatlichen Onlinewährung (Central Bank Digital Currency, CBDC) begonnen. Der digitale Renminbi werde mit Hilfe des Bezahldienstes Alipay zunächst bei Gehaltszahlungen an Regierungsbeamte der Stadt Suzhou ausgegeben. (dpa/jW)