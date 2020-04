»Partizipation spielt größere Rolle«

Matthias Balk/dpa Der Kunstturner Marcel Nguyen trainiert im Garten seiner Mutter (Unterhaching, 24.3.2020)

Die Olympischen Sommerspiele in Tokio wurden abgesagt und ins kommende Jahr verlegt. Wie beurteilen Sie im Nachgang das Prozedere des Internationalen Olympischen Komitees (IOC)?

Die vielen Wortmeldungen von Athleten weltweit haben entscheidend dazu beigetragen, dass Japan und das IOC die Spiele letztendlich verlegt haben. Hinzu kamen die Ankündigungen Australiens und Kanadas, ihre Aktiven nicht nach Japan zu schicken. Dem IOC blieb am Ende keine andere Wahl, als sich diesem Druck zu beugen.

Stimmen die Athleten dieser Verlegung zu?

Laut einer Umfrage des Deutschen Olympischen Sportbundes, DOSB, die kurz vor der Bestätigung der Verschiebung verschickt wurde, haben 95 Prozent der Sportler einer Verlegung zugestimmt. Zwei Tage zuvor hatten wir mit »Athleten Deutschland« noch eine Telefonkonferenz mit den Athletenvertretern der Olympischen und Paralympischen Spitzenverbände. Die waren auch tendenziell für eine Verschiebung, vor allem aus gesundheitlichen Gründen. Aber gleichfalls aus Gründen der Chancengleichheit, denn im Moment sind die Trainings- und Wettkampfbedingungen weltweit sehr unterschiedlich.

Wie sieht der Trainingsalltag seit den coronabedingten Beschränkungen aus?

Die Athletinnen und Athleten trainieren zu Hause oder im Freien und halten sich so fit. Einzelne Stützpunkte haben jetzt wieder geöffnet. Das Training dort findet gemäß strikter Verhaltensregeln statt, und sie sind dazu angehalten, sich bei Kontakt zu Infizierten oder aufkeimenden Symptomen umgehend zu melden.

Reicht ein solches Trainingspensum, um sich adäquat auf etwaige Wettkämpfe vorzubereiten?

Nein. In einzelnen Ausdauersportarten ist es unter Umständen möglich, ein Training so weit zu simulieren, dass es nahe an den Wettkampf kommt, wie zum Beispiel beim Radfahren oder Rudern. Aber auch dort lebt die Trainingsintensität vom Gruppentraining in der täglichen gemeinsamen Arbeit. In anderen Sportarten, wie zum Beispiel dem Turnen, in denen die Arbeit an einem Sportgerät notwendig ist, ist eine Vorbereitung nur durch Heimtraining ohne die Geräte unmöglich. Die Turner verlieren schon nach kurzer Zeit das Gefühl für die Geräte und brauchen auch nach einer Trainingspause dementsprechend lange, um wieder in einen Rhythmus zu kommen. Man kann zu Hause vielleicht eine Grundfitness aufrechterhalten, für sportartspezifische Routinen ist das Training mit der Mannschaft bzw. mit dem Gerät unabdingbar.

Das IOC hat einen neuen Termin für die Spiele fixiert. Die 33 Sportweltverbände wurden offenbar zwecks Koordination nicht konsultiert.

Die Spiele sollen vom 23. Juli bis 8. August 2021 stattfinden. Die Frage ist nun, wie die anderen Veranstaltungen darauf reagieren. Der Basketballweltverband FIBA hat schon angekündigt, zu beraten, ob die Europameisterschaft im nächsten Jahr wie geplant stattfindet. Es dürfte eine Kettenreaktion geben, die zu Terminänderungen im Sportkalender führen wird. Es müssen ja auch noch in vielen Sportarten neue Termine für Qualifikationswettbewerbe angesetzt werden, die oft direkt vor Olympia sind.

Welchen Einfluss hatten die Athletinnen und Athleten bei der Terminfindung?

Soweit mir bekannt ist, keinen.

Sehen Sie Ihre Mitspracherolle nach der Kontroverse um die Olympiaverschiebung gestärkt?

Schon. Wir glauben, dass der indirekte Einfluss von Athleten weltweit durch die klare öffentliche Positionierung für eine Verschiebung unsere Bewegung gegenüber dem IOC gestärkt hat. Welche Konsequenzen diese Vorgänge innerhalb des IOC haben, werden die kommenden Monate zeigen. Wir werden uns im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür einsetzen, dass unsere Stimme auch innerhalb des IOC mehr an Einfluss auf institutioneller Ebene gewinnt. Die erstmalige direkte Befragung der Athleten durch den DOSB in der letzten Woche hat gezeigt, dass in Deutschland deren Partizipation langsam eine größere Rolle spielt. Auf diesen Entwicklungen lässt sich zumindest national aufbauen.