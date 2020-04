Feilschen um Soforthilfen für Studierende

Armin Weigel/dpa Wie weiter nach der Krise? Leere Stühle in der Regensburger Unibibliothek (8.4.2020)

In der Frage, wie man notleidenden Hochschülern in der Coronakrise hilft, stößt die Bundesregierung auf Widerstand seitens der Bundesländer. Eigentlich wollte sich Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) bei einer Telefonschalte der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) am Freitag den Segen ihrer Länderkollegen für ihr Vorhaben geben lassen, zinslose Darlehen an die Betroffenen zu vergeben. Wie berichtet, sollen diese zur Überbrückung für die Zeit dienen, in denen Studierende wegen des verhängten Lockdowns ohne Nebenjob und damit ohne oder mit geringeren Einkommen dastehen. Aber aus der erwarteten Einigung wurde nichts. Statt dessen endeten die Gespräche nach eineinhalb Stunden in offenem Streit – Ausgang ungewiss.

Den Ländervertretern reichen die Pläne des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) nicht weit genug. Ihre Kritik brachten sie im Vorfeld der Sitzung in zwei Briefen an Karliczek zum Ausdruck, über deren Inhalt zuerst dpa berichtete. Im ersten wird diese darum gebeten, den Zugang zu Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) übergangsweise auch für diejenigen zu ermöglichen, die zwar formal nicht anspruchsberechtigt sind, die jedoch pandemieverschuldet in finanzielle Engpässe geraten sind. Mit dem Ziel einer schnellen und unbürokratischen Umsetzung empfehlen die Autoren die Zuarbeit der Studierendenwerke und der BAföG-Ämter. Sie verfügten über die nötige »Expertise in der Abwicklung entsprechender Instrumente«.

Unterzeichnet wurde das Schriftstück durch die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) Stefanie Hubig (SPD), Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU), der die Wissenschaftspolitik der Länder mit Unionsregierung koordiniert, sowie Konrad Wolf, der die gleiche Funktion auf SPD-Seite innehat. Sie plädieren dafür, dass bei einer Förderung neben einem Darlehen ein gleich großer Anteil als nicht rückzahlbarer Zuschuss ausgezahlt werden müsse. »So kann vermieden werden, dass die Inanspruchnahme nicht zu einer langfristigen finanziellen Belastung der Studierenden wird«, heißt es in der Stellungnahme.

In einem zweiten Schreiben fordern die Wissenschaftsminister von Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Hamburg die Schaffung einer »BAföG-Nothilfe« für einen begrenzten Zeitraum nach dem Vorbild eines Unterstützungsfonds des Studentenwerks Hamburg. Die Höhe der Förderung solle sich am »Durchschnittswert der bisherigen Nebeneinkünfte aus den vergangenen Monaten mit Gehaltsbezug« bemessen und hälftig aus einem Darlehen und einem Zuschuss bestehen, schlagen die Verfasser vor. Finanziert werden soll dies mit den 900 Millionen Euro BAföG-Minderausgaben im Haushaltsjahr 2019, die quasi ungenutzt auf der hohen Kante liegen. Diese Reserven würden für »mindestens« drei Monate reichen, heißt es.

Einig sind sich alle 16 Bundesländer in ihrer Ablehnung des Konzepts, die möglicherweise Hunderttausenden Bedürftigen mit zinslosen Krediten zu vertrösten. Dies oder der Verweis auf Härtefallregelungen für Hartz-IV-Empfänger seien »keine adäquate Lösung«, halten sie in ihrer Mitteilung fest. Zuletzt hatte die große Koalition den Weg dafür frei gemacht, dass Studierende auch ohne Beurlaubung vom Studium Leistungen wie Arbeitslosengeld II und Wohngeld beanspruchen können – aber auch dies nur in Form erstattungspflichtiger Darlehen.

Noch bevor die Entscheider am Freitag ihre Verhandlungen aufnahmen, hatte Karliczek in einem Antwortschreiben an die KMK ihre Marschrichtung bekräftigt und den Vorstoß für eine BAföG-Öffnung zurückgewiesen. Sie begründete dies unter anderem mit den Mühen eines parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens. »Die hierfür notwendige Zeit (…) haben wir nicht.« Dies wollte der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks (DSW), Achim Meyer auf der Heyde, nicht stehen lassen. »Dass parlamentarische Gesetzgebungsverfahren inklusive Bundesratszustimmung innerhalb einer Woche möglich sind, haben die ersten umfangreichen Hilfspakete gezeigt«, zitierte ihn am Freitag der Wissenschaftsjournalist Jan-Martin Wiarda auf seinem Internetblog. Auch der Darstellung der BMBF-Chefin, die Studierendenwerke wären der absehbaren Antragsflut nicht gewachsen, widersprach er. Diese seien sehr wohl geeignet, »zumal sie über einen IT-gestützten Prozess von der Antragsstellung bis zum Forderungsmanagement verfügen«.